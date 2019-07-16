İmamoğlu-Yerlikaya görüşmesinde soğuk rüzgarlar: Vali o soruya cevap vermedi

YSK kararı ile İstanbul seçiminin iptal edilmesinin ardından vekaleten İBB Başkanı olarak görevlendirilen İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, 23 Haziran seçimlerini kazanan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na iade-i ziyarette bulundu. İmamoğlu, Vali Yerlikaya'yı kapıda karşıladı. Makam odasında basına poz verdikten sonra Yerlikaya ve İmamoğlu yaklaşık 45 dakika görüştü. Görüşmenin ardından Yerlikaya İBB Şeref defterini imzaladı.

VALİ PARA SORUSUNA YANIT VERMEDİ

Yerlikaya ve İmamoğlu'na temmuz ayında kullanılması gereken ve haziran ayında hazine tarafından erkenden gönderilip bitirilen para soruldu. İmamoğlu “O konuları irdeliyoruz gerektiğinde valimizin telefonun öbür ucunda olduğunu biliyoruz. Bir detay oluştuğunda sizleri bilgilendireceğiz kuşkunuz olmasın” dedi. Vali Yerlikaya soruya yanıt vermedi.

Yerlikaya, İmamoğlu’nun seçildikten bir kaç gün sonra kendisini ziyaret ettiğini hatırlatarak “İBB Başkanlığı eski deyimle ‘Şehr-i Eminlik’ makamı. Bu şehrin valisi olarak gerek şahsım gerekse mesai arkadaşlarım, bütün atanmışlar olarak aynı zamanda yerel yönetimlerin başkanı olarak Ekrem Başkan, 39 ilçe belediye başkanımız, onlarla beraber, insanların oylarıyla gelen belediye meclis üyeleri, hep beraber bu şehrimize iyi niyetle çok büyük bir gayretle yüz akı bir hizmeti yapmaya niyetimiz var. Derdimiz de bu. Hepimizin meselelerimizi, hizmet bekleyen alanlarımız çok. Ama bir dayanışma bir mesai birlikteliği içerisinde bunu hemşerilerimize göstereceğiz” diye konuştu. Yerlikaya, ağustos sonuna kadar bütün ilçe belediye başkanlarını, makamlarında ziyaret edeceğini söyledi. İmamoğlu da “Daha önce göreve başladığımızda devletimizin geleneği gereği sayın Valimize süreçle ilgili duygularımızı ifade etmek için ziyaret etmiştim. Kendileri iadeyi ziyarette bulundular. İstanbulların beklediklerini gayet güzel ifade ettiler. Biz de aynı yönden bakıyoruz. İş birliği içerisinden İstanbul’a hizmet üretmenin esas olduğu bir dönem olsun. Bu dilekte yola çıktık. Elimizden geleni yapacağımızı valimize ilettim. Kendileri aynı dilek ve temennide bulundular. İstanbul’un zamanı hızlı akıyor. Sorunları çok. Çözüm isteyen vatandaşlarımızın sayısı çok. O bakımdan bir an önce işimizi konuşacağımız, sorunları ortak konuşacağımız, zeminler ve ortamların başlamasını diliyoruz” dedi.

SİYASİ PARTİ ZİYARETLERİ…

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, öğlen saatlerinde de seçim sonrası başlattığı siyasi parti ziyaretleri kapsamında Demokrat Parti ve Vatan Partisi'nin il başkanlıklarına gitti. İmamoğlu, ilk ziyaretini Şişli’deki DP İstanbul İl Başkanlığı’na yaptı. İmamoğlu, İl Başkanı Ekrem Eray Arda tarafından karşılandı. Göreve geldikten sonra bütün siyasi partilerin il başkanlıklarına ziyaret başlattığını belirten “Siyaseti yöneten insanların İstanbul’a dair görüşlerini almak istedim. Toplumun nabzını tutmak, hata yapmanızın önüne geçer. Bu diyaloğun devam etmesini istiyorum. Farklı görüşler, siyasi arenadaki çekişmeler işin bir boyutu. Bu şehrin belediye başkanı olarak hizmet üretirken herkesin görüşü bizim için önemli. Belediye bünyesinde grubu olan partiler var; ama olmayanlar da var. O nedenle biz İBB bünyesinde siyasi partiler masası kuracağız. Uyarı mekanizması işlesin istiyorum. Bir siyasi partiden dönüş alamadık. Bir siyasi parti randevu vermedi, ama önemli değil. Biz ısrarla ziyaret taleplerimizi yenileyeceğiz. Çünkü randevu verse de vermese de ben 5 yıl İstanbul’da belediye başkanıyım. Günün sonunda görüşmenin, konuşmanın kimseye zararı olmadığını, aksine faydası olduğunu ispat edeceğim” dedi. İmamoğlu daha sonra Beyoğlu’ndaki Vatan Partisi İstanbul İl Başkanlığı'nın ziyaret etti. İl Başkanı Cem Dikmen ve partililerle bir araya geldi. Saadet Partisi İstanbul İl Başkanı Abdullah Sevim de İmamoğlu'nu makamında ziyaret etti.