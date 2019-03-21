İmamoğlu, Yıldırım’ı bekledi gelmeyince ayrıldı

Zeynebiye Hareketi Gençlik Platformu, Küçükçekmece Belediyesi ve Cem Vakfı'nın birlikte organize ettiği Nevruz Şöleni programına Türkiye Caferileri Lideri Selahattin Özgündüz, AKP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, AKP İstanbul milletvekili Şamil Ayrım, Küçükçekmece Kaymakamı Harun Kaya, Küçükçekmece Belediye Başkanı Temel Karadeniz, siyasi parti temsilcileri ve binlerce vatandaş katıldı.

Nevruz Şöleni öncesi, programın yapılacağı salon önünde birçok ilin ve köylerin Nevruz Bayramına özel stantları kuruldu. Şölende Orta Asya Türklerinin geleneklerine göre hazırlanan ritüeller dikkat çekti.

Program şehitler için yapılan saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı. Kuran tilavetinin okunmasının ardından Zeynebiye Hareketi Gençlik Platformu Başkanı İrfan Tuncay selamlama konuşması yaptı. Tuncay Konuşmasında, “Bizler tıpkı bugün olduğu gibi milli ve manevi değerlerimizi gelecek nesillere taşımak için çalışıyoruz. Ve buna devam edeceğiz.” dedi.

İMAMOĞLU SELAMLAMA KONUŞMASI YAPTI

Ekrem İmamoğlu da programda kürsüye gelerek kısa bir selamlama konuşması yaptı. Nevruz’un bir barış bayramı olduğunu belirten İmamoğlu, ”Nevruz, dini olduğu kadar milli bir anlayıştır. Kutuplaştırıcı anlayışa karşı panzehirdir. Ne kadar çok Nevruz, o kadar sevgi. Ülkemiz düzeyinde resmi bayram olarak yerini almalıdır” dedi.

YILDIRIM’I BEKLEDİ GELMEYİNCE AYRILDI

Törene Binali Yıldırım beklendiği saatte gelmedi. CHP’li Ekrem İmamoğlu da saat 16:00 sıralarında törenden ayrıldı. Çıkışta gazetecilere konuşan İmamoğlu, rakibi Binali Yıldırım’ın programa henüz gelmediğini hatırlatarak “Benim gitmemi bekliyorsa eğer gidiyorum. Saat 17.00'de programım var zaten. Gelebilir. Ancak keşke gelseydi Nevruz birleşme barış günüdür.” dedi. İmamoğlu bir gazetecinin “Binali bey sizinle fotoğraf mı vermek istemedi?” şeklindeki sorusuna ”Bilemiyorum. Fotoğrafta ben güzel çıkıyorum. Sayın Binali Yıldırım da güzel çıkıyor aslında. Keşke bir araya gelebilseydik. El ele kol kola mesaj verseydik. Yani bir fırsattı bu. Nevruz birleşme günü, barış günüdür. Barıştan korkmayalım, güzelliklerden korkmayalım. Bu ülkenin kurtuluşudur. Başka hiçbir kurtuluş vesilesi ve tavrı bulunamaz. Barış ve güzel dil, kucaklaşma, kol kola durma… Tatlı yarış öyle olur. Tatlı yarış, birbirinden uzaklaşarak olmaz. Keşke gelseydi. Ama yine de Sayın Yıldırım’ın Nevruz’unu kutluyorum” diye yanıt verdi.

İMAMOĞLU GİTTİKTEN 20 DAKİKA SONRA GELDİ

Binali Yıldırım ise rakibi İmamoğlu salondan ayrıldıktan yaklaşık 20 dakika sonra törenin yapıldığı salona geldi.