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İmamoğlu ziyarete geldi vatandaşlar belediyeye akın etti

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nıun Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ı ziyareti vatandaşların akını ile mitinge döndü. Belediye binası önünde toplanan vatandaşlara seslen İmamoğlu, "Ne Amerika'ya güveniyoruz, ne Rusya'ya güveniyoruz. Bugüne kadar kaosu temsil etmişlerdir. Suriye'nin topraklarının altındaki petrolü düşünenlerin, üstündeki milyonlarca Suriyeliyi düşünmeyenlerin bize hiçbir faydası olmaz" dedi.

14:18 -
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İmamoğlu ziyarete geldi vatandaşlar belediyeye akın etti

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’ı ziyaret etti. Ardından da belediye binası önünde toplanan kalabalığa hitap etti.

İmamoğlu, “Memleketimizin, milletimizin, ülkemizin kurtuluşu için partime davet ediyorum, demek yanlıştır. Doğru olan milli davada, milli süreçlerde bakın silahlı kuvvetlerimiz ülkemizin güneyinde, ülkemizin huzuru için mücadele ediyor. Yanındayız, arkasındayız. Orada şehit olan her asker için yüreğimiz yanıyor. Allah onları esirgesin.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’ı ziyaret etti. Foto: DHA

Bu duyguları söylerken, kaygı duyduğumuz elbette şeyler de var. Yani o cephede, o süreçte teröre karşı mücadelede ne yazık ki masaya oturduğumuz ülkelerin kaos politikalarına da güvenmiyoruz. Ne Amerika’ya güveniyoruz, ne Rusya’ya güveniyoruz. Bugüne kadar kaosu temsil etmişlerdir. Suriye’nin topraklarının altındaki petrolü düşünenlerin, üstündeki milyonlarca Suriyeliyi düşünmeyenlerin bize hiçbir faydası olmaz.

Ekrem İmamoğlu’nun ziyaretini haber alan vatandaşlar belediye binasına akın etti. foto: DHA

Dolayısıyla bu kaostan dolayı da kaygılıyım. Ancak söylemek istediğim şu; elbette bir dış politika meselesi. Elbette ki bir milli dava. Ama bu anlarda birleşmeli, buluşmalı, ortak akıl ile kol kola omuz omuza, akılcı dış politikalar üreten bir millet olmalıyız. Bunu yaparken, bu işin partisi olur mu Allah aşkına? Bu işin oralısı, buralısı olur mu? Olmaz.

İmamoğlu, Bolu’da vatandaşların yoğun ilgisi ile karşılaştı. Foto: DHA

O bakımdan partiye ya da partimizin liderine hizmet etmeyen ülkesine hizmet eden iki belediye başkanı olarak sizleri selamlıyoruz ve bundan asla vazgeçmeyeceğiz” dedi. İmamoğlu, konuşmasının ardından vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaştı. İmamoğlu daha sonra kentten ayrıldı.
BOLU,(DHA)

Amerika asker Bolu dava Haber istanbul İstanbul Büyükşehir Belediye Rusya şehit Suriye Tanju Özcan
Son güncelleme: 14:28 19.10.2019
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