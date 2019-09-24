İmamoğlu’na bağış yaptığı için kovulan personel görevine geri döndü

İstanbul seçimlerinin 6 Mayıs 2019'da iptal edilmesinin ardından İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu için başlatılan kampanyaya 50 TL'lik bağış yapan İBB personeli Nuri Başkapan, sosyal medya hesabından iptal kararını eleştirerek yaptığı bağışa ilişkin paylaşımda bulunmuştu.

İBB şirketlerinden İstanbul Ağaç ve Peyzaj A.Ş.'nin 5 yıllık personeli Başkapan'ın iş akdi sosyal medya paylaşımı nedeniyle yönetimin kayyumda olduğu dönemde 22 Mayıs 2019 tarihinde feshedildi. Nuri Başkapan'ın haksız şekilde işten atılması kamuoyunda tartışma yaratmıştı.

“DUYARSIZ KALMADILAR”

23 Haziran 2019'da tekrarlanan İstanbul seçimlerine Ekrem İmamoğlu'nun kazanmasının ardından Nuri Başkapan tekrar işine kavuştu. Bugün işe girişi yapılan Başkapan, İstanbul Ağaç ve Peyzaj A.Ş.'nin satış ve pazarlama bölümündeki görevine geri döndü.

Nuri Başkapan, “22 Mayıs’ta, hukuksuz bir şekilde İBB'deki işim adeta gasp edilerek elimden almıştı. Mazbatası gasp edilerek elinden alınan Ekrem İmamoğlu başkan yaşamış olduğum bu mağduriyetimi gördü, duyarsız kalmadı ve İBB'deki işimi bana geri verdi. Saygıdeğer İBB yöneticilerini mahcup etmeyecek şekilde bir İBB’li olarak İstanbul halkına hizmet etmeye kaldığım yerden devam edeceğim” dedi.