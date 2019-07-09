İmamoğlu’na Başkonsolostan ilginç hediye

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu Saraçhane'deki İBB Başkanlık makamında Hollanda İstanbul Başkonsolosu Bart Van Bolhuis, Norveç Kültür ve Cinsiyet Eşitliği Bakanı Trine Skei Grande, Belarus İstanbul Başkonsolosu Aleksai Shved ile Center For American Progress yöneticileri Michael Werz ve Max Hoffman ziyaret etti.

AMSTERDAM BELEDİYE BAŞKANI’NDAN MEKTUP

Hollanda İstanbul Başkonsolosu Bart Van Bolhuis, İmamoğlu’nu seçim başarısından dolayı tebrik etti. Bolhuis, Amsterdam Belediye Başkanı’nın tebrik mektubunu da takdim ederek, “Sizinle bölgesel ekonomi, akıllı ve yeşil şehircilik anlamında iş birliği içinde olmak istiyorlar. Rotterdam Belediyesi de yine aynı şekilde iklim değişikliğine adaptasyon ve şehirlerin dirençliliği konusunda sizinle iş birliği yapmayı sabırsızlıkla bekliyor. Özellikle bizim milli gün resepsiyonumuza geldiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Çok büyük onur duyduk” dedi. Bolhuis, resepsiyonda İmamoğlu ile çekilmiş kart baskı fotoğrafı İBB Başkanı’na hediye etti.

İMZALI FUTBOL TOPA HEDİYE ETTİ

İmamoğlu da Bolhuis’ye ziyaretinden dolayı teşekkür ederek, ”İki güzel şehirden böyle güzel davetler alınca çok mutlu oldum. Kesinlikle iyi ilişkileri geliştirmek için buradayız. Her iki ülke ve şehirlerimizin arasındaki ilişki, gerçekten İstanbul’umuza da katkı sunacaktır, Hollanda’daki şehirlere de katkı sunacaktır. Bu cazip tekliflere cevap vermek için biraz zamana ihtiyacım var. Yoğun bir 8 ay yaşadık. En kısa zamanda bu güzel davetleri ve buluşmaları organize etmek için elimden gelen çabayı göstereceğim” diye konuştu. Konuşmaların ardından Bolhuis İmamoğlu’na Süper Lig’in İstanbul’daki temsilcileri Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Başakşehir’de forma giyen Hollandalı futbolcuların imzalarının yer aldığı futbol topu armağan etti.

Bolhuis, topu İmamoğlu’na hediye ettikten sonra, ”Türkiye ve Hollanda arasında 470 yıldır süren bir ilişki söz konusu. Hollanda’da da 400 bine yakın Türk vatandaşı yaşıyor. İstanbul’da yaşayan birçok Hollandalı vatandaşımız da var. Türk takımlarında oynayan Hollandalı futbolcularımız da var. Onlardan size küçük bir armağan olarak size sunmak istiyorum” diye konuştu.