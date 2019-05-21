İstiklal Caddesi’nde İmamoğlu izdihamı

Seçilmiş İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, sabah saatlerinde merkezi Gümüşsuyu’nda bulunan Halk TV’de canlı yayına katıldı. İmamoğlu, canlı yayının ardından eski bakanlardan Hüsamettin Cindoruk ile Galatasaray’daki randevusuna yürüyerek gitmeye karar verdi. İmamoğlu’nun yürüyüşü Taksim Meydanı’nda başladı. İmamoğlu’nu ilk gören 3 vatandaş, şaşkınlıklarını, ”Sizden konuşuyorduk şimdi. İyi insan lafının üzerine gelirmiş” sözleriyle dile getirdi. İmamoğlu, The Marmara Oteli önünden geçerken, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ile karşılaştı ve ikili birbirleriyle selamlaştı. Bu sırada bir vatandaşın İmamoğlu’na, ”Başkanım bir yanak” demesi gülüşmelere yol açtı. İmamoğlu’nu ilk gören vatandaşlar, rahatça ”selfie”lerini çekebildi. Kalabalık meydanın ortalarına gelindiğinde artmaya başladı.

SEVGİLİSİNE ALDIĞI ÇİÇEĞİ İMAMOĞLU’NA VERDİ!

Taim Drobi adlı Suriyeli bir iş insanı, sevgilisine aldığı çiçekleri, İmamoğlu’na hediye etti. 10 yıldır Türkiye’de yaşadığını ve şirket sahibi olduğunu belirten Drobi, sevgilisine yeni çiçek alacağını belirtti. İstiklal Caddesi’ne girildiğinde kalabalık yüzlere ulaştı. Vatandaşlar tarafından sevgi çemberine alınan İmamoğlu, kendisine gelen tüm ”selfie” taleplerini, elinden geldiğince karşıladı. İmamoğlu’nun İstiklal yürüyüşünde tam bir ”selfie çılgınlığı” yaşandı. Vatandaşlar sık sık, ”Ekrem Başkan”, ”Her şey çok güzel olacak”, ”En büyük başkan bizim başkan” ve ”Türkiye seninle gurur duyuyor” sloganlarını attı. Bazı vatandaşlar, telefonla aradıkları yakınlarını İstiklal Caddesi’ne, İmamoğlu’nu görmeye çağırdı. Bir kadın vatandaş İmamoğlu’na, ”Babam, babam. Başkanım, bir kere sarılayım be, bir kere” diyerek sevgisini ilginç bir şekilde gösterdi. Vatandaşlar, izdiham eşliğinde zorlukla yürüyebilen İmamoğlu’na, ”Sen gözümün nuru/Tükenmiş İstanbul’un umudu/Ekrem İmamoğlu” bestesini okudu. İmamoğlu, yürüyüşün ardından zorlukla Cindoruk’un Galatasaray Mısır Apartmanı’ndaki ofisine ulaştı.