İmamoğlu’na bir haftada 500 bin kişi bağışta bulundu

Cumhuriyet Halk Partisi'nin 23 Haziran’da yenilecek olan İstanbul seçimlerinde İBB’nin seçilmiş Başkanı Ekrem İmamoğlu'na destek amacıyla başlattığı ”Her şeyin güzel olması için en az 20’şer lira” kampanyasına destek çığ gibi büyüyor. Kampanyaya bir haftada, 340 bini yurt içinden olmak üzere 500 bini aşkın kişi bağışta bulundu.

İLGİLİ HABER Son dakika... CHP İmamoğlu için kampanya başlattı

CHP İdari ve Mali İşler Başkan Yardımcısı Erol Bektaş’ın “Vatandaşlarımızın bağış kampanyamıza yoğun ilgisi haksızlıklar karşısında halkımızın nasıl birlik olabileceğini göstermesi açısından son derece önemli…” diye tanımladığı kampanyada şuana kadar toplanan para ise 10 milyon lirayı aştı.

Hızla büyüyen kampanyanın, katılımcı bakımından cumhuriyet tarihinin en büyük siyasi bağış kampanyası olması bekleniyor.

CHP, Ekrem İmamoğlu’nun başkan seçildiği ve YSK tarafından iptal edilen İstanbul seçimlerinde yeni kampanya döneminde kullanılmak üzere bağış kampanyası başlatmıştı. Kampanyada vatandaşlar en az 20’şer lira bağış yapmaya çağrıldı. Dileyen vatandaşlar kişi başına 54 bin 566 liraya kadar bağışta bulunabilecekler. Bağış yaparken alıcı hanesine “Cumhuriyet Halk Partisi” açıklama kısmına da “Bağış” yazılması gerekiyor.

İLGİLİ HABER Ekrem İmamoğlu'nun kampanyasına 100 bin TL bağış yapan ünlü bulundu

CHP Parti Meclisi Üyesi Bülent Kuşoğlu’da, CHP Genel Merkezi'nde yaptığı açıklamada; Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul seçimlerinde düzenlenecek kampanyasında ‘Desteğinizle her şey çok güzel olacak' sloganıyla destek kampanyası düzenlediklerini ifade etmiş, kampanyaya katılacaklardan 20 TL bağış yapmalarını, bağış yapılırken mutlaka bağışçının kendi TC numarasını da belirtmesini aksi takdirde paranın İmamoğlu yerine Hazine'ye aktarılacağını vurgulamıştı.