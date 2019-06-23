İmamoğlu’na büyük ilgi

Seçilmiş İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu bugün İstanbul Beylikdüzü Haldun Taner İlköğretim Okulu'nda tekrar oyunu kullandı.

İmamoğlu bugün oy vermek için geldiği okulda dakikalarca sandığına gitmek için insan seli içerisinde yürüdü. O anlar Anadolu Ajansı objektifinden kaçmadı.

İmamoğlu oyunu verdikten sonra bir medya ordusu ve büyük bir vatandaş ilgisi eşliğinde okulu terk etti. İmamoğlu okulu terk ederken merdivenlerdeki yoğunluk gözden kaçmadı.

Aynı okulun merdivenlerinde 31 Mart 2019 tarihinde okulu terk eden İmamoğlu bugünkü kadar yoğun olmayan bir insan kalabalığı ile karşılaşırken bugün insan selinden yürümekte zorlandı.

İmamoğlu 31 Mart 2019 seçimleri sonrasında Haldun Taner ilkokulunun merdivenlerinde.



İmamoğlu bugün aynı okulun bahçesinde.



İmamoğlu okula gelirken de büyük ilgi ile karşılandı. Vatandaşlar İmamoğlu’na Atatürk portresi hediye etti.



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