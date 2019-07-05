İmamoğlu’na ‘Canımı veririm size bilgileri vermem’ diyen İBB Bilgi İşlem Daire Başkanı görevden alındı

31 Mart’ta sandıktan İBB Başkanı olarak Ekrem İmamoğlu çıkmış, İmamoğlu 18 günlük ilk başkanlık döneminde İBB’ye “arşivleme” talimatı vermişti.

Bu talimata karşı çıkan Karabulut’un “Şifreyi sadece ben biliyorum. Yüksek Seçim Kurulu kararını verene dek ben size şifreyi vermiyorum. Bununla alakalı görevden alabilirsiniz, soruşturma başlatabilirsiniz ama bu şifre benimle beraber yok olur gider. Canımı veririm yine size bilgileri vermem” dediği ortaya çıkmıştı. İstanbul 4. İdare Mahkemesi başvuru sonucu veri incelemeye dair durdurma kararı almıştı.

Karabulut'un adı seçimden kısa süre önce yapılan 26 milyon 585 bin liralık ihale ile de gündeme gelmişti. İhalenin 13 milyon 629 bin liralık ödeme emri, 31 Mart sonrası İmamoğlu'nun mazbatasını aldığı 17 Nisan gününe denk gelmiş ve gündem olmuştu. Ekrem İmamoğlu görevde kaldığı kısa sürede faturanın ödeme talimatını durdurmuş, 26 milyon lirayı aşan faturaların tek tek inceleneceğini, inceleme bitene kadar hiçbir ödeme yapılmayacağını söylemişti.