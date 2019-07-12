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İmamoğlu’na, Cumhurbaşkanlığından 15 Temmuz daveti

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 15 Temmuz Demokrasi Zaferi ve Şehitleri Anma törenleri kapsamında, 14 Temmuz’da İstanbul Valisi Ali Yerlikaya’nın şehit ailelerine vereceği yemeğe, 15 Temmuz’da ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da katılacağı programlara davet edildi. Hatırlanacağı üzere İstanbul Valiliği, 31 Mart Seçimleri’nde İBB Başkanı seçilmesinin ardından Ekrem İmamoğlu'nu 6 Mayıs'taki iftar programına davet etmiş ancak bir saat sonra iftarın 7 Mayıs olduğu açıklanmıştı. Bu haber kamuoyunda 'pazartesi günü YSK olumsuz karar verecek, İmamoğlu belediye başkanı olarak davet edilmeyecek' şeklinde yorumlanmıştı.

13:22 -
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İmamoğlu’na, Cumhurbaşkanlığından 15 Temmuz daveti

15 Temmuz Demokrasi Zaferi ve Şehitleri Anma törenleri kapsamında, 14 Temmuz'da İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın 15 Temmuz Şehit ailelerine akşam yemeği verecek. İmamoğlu’nun yemeğe katılacağı öğrenildi.

15 TEMMUZ ŞEHİTLERİ ANMA TÖRENLERİ

15 Temmuz'da İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı da Saraçhane İBB önünde saat 11.30'da 15 Temmuz Anma Töreni gerçekleştirecek.

CUMHURBAŞKANLIĞI PROGRAMINA İMAMOĞLU DA KATILACAK

Cumhurbaşkanlığı, 15 Temmuz Anma Törenleri ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Atatürk Havalimanı'nda bir anma töreni düzenlenecek. Ardından 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde,15 Temmuz Şehitler Müzesi açılışı yapılacak.
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, davet edildiği Cumhurbaşkanlığı ve İstanbul Valiliğinin programlarına katılacağı öğrenildi.

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