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İmamoğlu’na destek verdi, AKP’den istifa etmek zorunda kaldı

İstanbul seçimlerinde Ekrem İmamoğlu'na açık destek vererek, “Haydi İstanbul sen başkan yap, söz veriyoruz biz de Cumhurbaşkanı yapacağız. Her şey güzel olacak" diyen Kırıkkale’nin Yahşihan Belediyesinin AKP'li meclis üyesi, partisinin disiplin kurulu kararını beklemeden istifa etti.

İsmail AKDUMAN
16:57 -
Haberler Gündem
İmamoğlu’na destek verdi, AKP’den istifa etmek zorunda kaldı

Kırıkkale’nin Yahşihan Belediyesinin AKP’li meclis üyesi Hüseyin Çavdar kendi sosyal medya hesabından Ekrem İmamoğlu'na destek vermesi ilçede şaşkınlıkla karşılandı. Çavdar, 31 Mart seçimleri öncesinde şu paylaşımda bulundu: “Haydi İstanbul sen başkan yap, söz veriyoruz biz de Cumhurbaşkanı yapacağız. Her şey güzel olacak”

CHP'YE GEÇECEK

Hüseyin Çavdar’ın paylaşımı sonrası AKP ihraç işlemi başlatmıştı ancak Çavdar ihraç işlemi devam ederken partisinden istifa etti. AKP’nin politikalarını sürekli eleştirdiğini söyleyen Hüseyin Çavdar'ın CHP'ye geçeceği öğrenildi.

Son güncelleme: android-time 16:58 04.07.2019
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