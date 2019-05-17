‘İmamoğlu’na MHP’den yüzde 4 oy gelecek’ | Son dakika haberleri

Akşener konu hakkında şunları söyledi: “7 Haziran seçimlerinde Tayyip Bey meydan meydan Sayın Bahçeli'nin HDP için oy istediğini anlattı. Hep beraber avaz avaz ‘öyle şey olur mu' diye bağırdık. Şimdi, Öcalan'ın avukatlarıyla görüşmesinin sakıncasının bulunmadığı beyanatı veriyor. Bütün bunlara bakıldığında MHP'nin 4 puanının üzerine ne konacak, o 4 puan nasıl tutum alacak? Ben o kitlenin tekrar Ekrem Bey'e gideceğini düşünüyorum.” Akşener, Diyanet'e de şöyle yüklendi: “Her şeye fetva veren Diyanet İşleri nerede, neden kul hakkından söz etmezsiniz. Çünkü muktedir ve yandaşlarının canını sıkar. Kurallar tektir. Ramazan'ın ilk orucunu haram lokma ile açtılar.”