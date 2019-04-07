İmamoğlu’na miras: 7 milyon balon ve 350 bin top | Son dakika haberleri

CHP'li İmamoğlu'nun 22 milyar borç ile devralacağı İstanbul’da AKP’li Belediye Başkanı Mevlüt Uysal’ın ocak ayında açtığı 500 milyon liralık ihale ile çok sayıda top, balon, bardak altlığı, buzdolabı magneti gibi ürünler satın alındı. Bu ürünler de İmamoğlu yönetimine kalacak.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 2019 yılında kutlamalarda kullanılmak üzere 14 ve 28 Ocak'ta 509 milyon TL'lik hizmet satın aldı. Bu hizmetler arasında havai fişek, lazer gösterisi, konfeti makinesi, cadde süslemeleri, 60 bin kişiye yemek, palyaço ekipleri, müzik grupları, el ilanları gibi hizmetlerin yanı sıra vatandaşa dağıtılacak ürünler de bulunuyor. İmamoğlu’nun koltuğa oturmasından sonra belediyeye kalacak olan ürünler şöyle:

“150 bin basketbol topu, 150 bin futbol topu, 50 bin voleybol topu, 145 bin şapka, 100 bin tshirt, 100 bin eldiven 12 milyon 500 bin tepsi altlığı, 200 bin bloknotlu masa takvimi, 1 milyon 75 bin tükenmez kalem, 15 bin USB bellek, 350 bin bardak altlığı, 100 bin şişe açacağı, 250 bin buzdolabı magneti, 2 milyon 200 bin yağmurluk, 400 bin boyama kalemi seti, 400 bin boyama kitabı, 300 bin boyama önlüğü, 7 milyon balon, 300 bin mama önlüğü, 845 bin bez çanta, 44 bin kitap, 100 bin kupa, Bin 500 evrak çantası,5 bin CD, 250 bin USB bellek, 12 bin Türk motifli Türk kahvesi fincanı ve tabağı, 500 bin teneke kutulu kahve 1 milyon kumanya, 110 bin ajanda, 2 milyon kartpostal.”