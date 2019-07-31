İmamoğlu’na tebrik ziyaretleri sürüyor

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Saraçhane’deki makam odasında ilk olarak Red Bull Türkiye Genel Müdürü Fatih Gönç’ü ağırladı. İmamoğlu, İBB’nin desteğiyle önümüzdeki Pazar günü Caddebostan Plajı’nda düzenlenecek olan “Red Bull Uçuş Günü” ile ilgili Gönç’ten bilgi aldı. Etkinlikte bulunmak istediğini belirten İmamoğlu, gençlerin yoğun katılım göstereceği organizasyonları önemsediklerini belirtti. Kendilerinin de kitlesel çalışmalara önem verecekleri bir dönemi başlatacaklarını belirten İmamoğlu, “Toplumsal spor organizasyonları düzenleyeceğiz. Siz ve sizin gibi markaların bu işin içinde olması bizim için değerli. Aslında doğru bir metot izliyorsunuz. Bir projeyi bir markayla finanse etmek, tanıtmak, potansiyelini sponsor olarak kullanmak bizler için değerli” dedi.

ŞAMPİYONUN KASKININ AYNISI İMAMOĞLU’NA HEDİYE EDİLDİ

Gönç de İBB’nin desteğiyle düzenleyecekleri etkinliğin bu yıl daha güzel olacağını belirterek, “Gençlere hitap eden organizasyonlar da düzenleyerek hem spora destek olmak hem de sporcu yetiştirmeyi amaçlıyoruz. Halkın gelip ücretsiz faydalanabileceği faaliyetler yapıyoruz. Buraya gelmeden önce sizin seçim vaatleriniz arasında olan, ‘Yürü be İstanbul’ bizi çok heyecanlandırdı” diye konuştu. Gönç, İmamoğlu’na, Alp Disiplini Dünya Kayak Şampiyonu Lindsey Wonn’un yarışma sırasında taktığı kaskın birebir aynısını hediye etti.

İMAMOĞLU: ŞEHİRLER ARASINDA SORUNLAR OLMAMALI

Hollanda-Türkiye Ticaret Odası Başkanı Ethem Emre de İmamoğlu'nu makamında ziyaret etti. Emre, Hollanda ile 2017’de yaşanan siyasi kriz nedeniyle Rotterdam-İstanbul Kardeş Şehir Protokolü'nün iptal edildiğini hatırlatarak ilişkilerin geliştirilmesi gerektiğini dile getirdi.

İmamoğlu da, “Konuya bir baktıracağım; ama inşallah sorunları gideririz. Geçmişte yaşanmış siyasi problemlerden dolayı iki ülke veya iki şehir arasında bu tür sorunlar olmasını doğru değil” dedi. İmamoğlu, şehirlerin ilişkisiyle ayrı, siyasetin ilişkisinin ayrı olduğunu vurguladı. İmamoğlu, Tayland Ankara Büyükelçisi Phantipha Iamsudha Ekarohit'i makamında kabul etti. Daha sonra sanatçı Kubat da İmamoğlu'nu makamında ziyaret ederek tebriklerini iletti.