Türkiye bunu konuşuyor! İmamoğlu’na terörü sordu, FETÖ ile fotoğrafları çıktı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, TRT Haber’de canlı yayında, gazeteciler Fatih Er ve Şebnem Bursalı'nın sorularını yanıtladı. Programdaki İmamoğlu ve Bursalı arasında geçen diyalog ise bir anda Türkiye’nin gündemi oldu.

İmamoğlu’na, HDP eski eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın 23 Haziran seçimlerine dair sözleri sorulurken, İmamoğlu ise, “Demirtaş’ın açıklamalarını okudum, içeriği çok güzel. Kardeşlikten, barıştan, huzurdan bahsediyor. Açıklamalarının sonunda verdiği destek de güzel. Kimin için veriyor? HDP’liler için. Esas önemli olan ne biliyor musunuz? HDP’li seçmenlere ‘terörist dendi, sorguladınız mı bunu? Saadet Partililere hain dendi, Millet İttifakı’na oy verenlere zillet dendi. Hiç sorguladınız mı bunu” diye bir cevap verdi.

Bu sırada Şebnem Bursalı ise, İmamoğlu’na, “Gerçek teröristler var. Duran Kalkan ile Bese Hozat, onların da kendi ağızlarından, Kandil'deki bunlar, terör örgütünün sözde yöneticileri ve kaçak, bunlar gerçek teröristler. Bunlar da sizin lehinize açıklama yaptı. Mesela tamam, HDP'lilere yönelik bu yakıştırma tamamdır, ama bunlar gerçek terörist” diye belirtti.

İmamoğlu’nun Bursalı’ya yanıtı, “Mesela bir terör örgütü, mesela FETÖ sizinle ilgili övücü bir şey söylese ne düşünürsünüz? Değer verir misiniz o laflara?” şeklinde oldu.

SOSYAL MEDYA O FOTOĞRAFLARI HATIRLATTI

İmamoğlu’nun yanıtından sonra sosyal medya, Şebnem Bursalı’nın terör örgütü lideri Fethullah Gülen’i Pensilvanya’da ziyaret ettiği fotoğrafı konuşmaya başladı.



Öte yandan, yine Bursalı’nın, sosyal medya hesabından 2013 yılında Türkçe Olimpiyatları’na gittiği ve “Sevgili Aylin Süphandağlı ve Fikret Uygun ile Türkçe Olimpiyatları açılış töreninde” şeklindeki mesajı da yeniden gündeme getirildi.

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