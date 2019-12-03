İmamoğlu’ndan AB’ye deprem çağrısı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger'in davetlisi olarak Ankara’da AB üyesi toplam 27 ülkenin büyükelçileriyle bir araya geldi.

Toplantıda ilk konuşmayı yapan Berger’in ardından söz alan Ekrem İmamoğlu, AB ülkeleri ile yapılacak olası iş birliklerine, İstanbul’u bekleyen büyük deprem üzerinden örnek verdi. İmamoğlu şunları söyledi:

150 MİLYAR DOLARLIK BİR ZARAR BEKLENİYOR

* Avrupa'dan ve dünyanın farklı ülkelerinden bilim insanlarının katkılarıyla depremle ilgili toplantı yapıyoruz. Ne yazık ki bazı veriler, gerçekten çok çarpıcı. Hazırlıksız bir depremi yaşadığımız takdirde, İstanbul'un büyük bir ekonomik zarara uğrayacağı, 150 milyar doların üzerinde bir zarar meydana geleceği yönünde uzman tespitleri var.

EKONOMİK OLARAK AVRUPA’YI DA ETKİLER

* Ne yazık ki 20 yıllık zamanda olumsuz birtakım hamleler yüzünden boşa geçmiş süreci çok hızlı kapatmamız lazım. Depremle ilgili bilim insanlarının yaptığı bir çalışmayı şöyle ifade edeyim: Depremden önce alınmayan 1 liralık maliyetin, depremden sonra 10 liralık zarara kadar büyüyebileceği konusunda bir takdirleri var. Bu bakımdan beklenen büyük İstanbul depreminin Avrupa’ya da zararı olacak. Avrupa’yla işbirliği yapmak, teknolojileri konuşmak, hatta bu konuda yatırımı desteklemekle ilgili süreçleri başlatmak arzusundayız.

ÇOK DEĞERLİ BULUŞMALAR PLANLAYABİLİRİZ

* Avrupa’nın doğusunun merkezi İstanbul’dur. Bu özelliğiyle beraber çok değerli buluşmalar planlayabiliriz. İstanbul’un güvenli bir merkez olduğunu, İstanbul’un demokrasi konusunda attığı cesur adımların karşılık bulması noktasında çok etkin buluşmalar tasarlayabiliriz. Hiçbir hususu aksatmadan ve ıskalamadan, çok sıcak ve iyi ilişkileri AB üyesi ülkelerle İstanbul'da başarabiliriz diye düşünüyorum.