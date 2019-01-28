İmamoğlu’ndan ‘adımsayar’ projesi

Yeni Mahalle semt pazarında, vatandaşlar ve pazarcı esnafıyla buluşan İmamoğlu’na ağırlıklı olarak hayat pahalılığıyla ilgili şikayetler iletildi. İmamoğlu, Halise Akbaba (64) adlı bir vatandaşın, ”Akşam 6’ya kadar bekleyip, tezgah altına düşen meyve sebzeleri topluyorum. Tek bir şey istiyorum. Seçimi kazanan da kaybeden de bir araya gelsin tokalaşsın. Kavgadan usandık artık. Yazık hepimize” şeklindeki temennisine, ”Siyasetin kirli dilini çöpe atacağız” yanıtını verdi. İmamoğlu, ”Beylikdüzü’nde bir camiye 2 defa temel attınız camiyi yapmadınız” şeklinde serzenişte bulunan yaşlı vatandaşı, ”Seni, sabah namazından yatsıya kadar Beylikdüzü’nde misafir edeyim. İlçedeki 20-22 camiyi gezdireyim. İnanma yalanlara, sen güzel insansın. Kalbine kötülük girmesin. Bu delikanlının yaptıkları doğru mu değil mi kendi gözlerinle gör. Allah, seni de beni nifaklardan korusun” diyerek Beylikdüzü’ne davet etti. Yıldıztabya Meydanı’ndan geçen İmamoğlu, seçim otobüsünden aldığı mikrofonu mahallenin eski muhtarı Hasan Çolak’a (74) uzattı. Çolak, ”Beni eski muhtarlık günlerime döndürdün” diyerek İmamoğlu’na teşekkür etti

CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, Gaziosmanpaşa Belediye Başkan adayı Erkan Kaya ile birlikte seçim turu yaptı. Küçükköy Yeni Mahalle’deki semt pazarını gezen İmamoğlu’na, vatandaşlar ve esnaf yoğun ilgi gösterdi. Hem vatandaşların hem de pazarcı esnafının pahalılık şikayetlerini dinleyen İmamoğlu, 31 Mart seçiminin ülkenin moral motivasyonu açısından önemli olduğuna vurgu yaptı. İmamoğlu, seçimi kazanmaları halinde moral motivasyonun yükseleceğini belirterek, bu durumun ülke ekonomisne olumlu yansımaları olacağını kaydetti.

ÇOCUKLARI SEVİNDİRDİ

İmamoğlu, ”Akşam 6’ya kadar bekleyip, tezgah altına düşen meyve sebzeleri topluyorum” yakınmasında bulunan 64 yaşındaki Halise Akbaba’nın, ”Tek bir şey istiyorum. Seçimi kazanan da kaybeden de bir araya gelsin tokalaşsın. Kavgadan usandık artık. Yazık hepimize” şeklindeki temennisine, ”Siyasetin kirli dilini çöpe atacağız” yanıtını verdi. İmamoğlu, ”Sandıklar korunmuyor. Artık küstüm, oy vermeyeceğim” diyen bir vatandaşı da ”Sandıklara sahip çıkacağız. Bu sefer sonuçları İstanbul ittifakının ajansı açıklayacak” diyerek, sandığa gitmeye ikna etti. Bafra İmam Hatip Lisesi mezunu olduğunu belirten 38 yaşındaki Tarık Aydın’ın ”pazar şovu”, turun en ilginç anlarının yaşanmasına neden oldu. İmamoğlu, Osmanlı dönemine ait kıyafetleriyle şeker satan Aydın’dan aldığı şekerlemeleri, çocuklara dağıttı.

“ALLAH SENİ DE BENİ DE NİFAKLARDAN KORUSUN”

İmamoğlu, pazarda karşılaştığı 17 yaşındaki Melek Çanlan’a mesleğinin olup olmadığını sordu. Olumsuz yanıt alan İmamoğlu, yardımcılarına, genç kızın sorunuyla özel olarak ilgilenilmesi talimatı verdi. İmamoğlu, ”Beylikdüzü’nde bir camiye 2 defa temel attınız camiyi yapmadınız” şeklinde serzenişte bulunan yaşlı vatandaşı, ”Seni, sabah namazından yatsıya kadar Beylikdüzü’nde misafir edeyim. İlçedeki 20-22 camiyi gezdireyim. İnanma yalanlara, sen güzel insansın. Kalbine kötülük girmesin. Bu delikanlının yaptıkları doğru mu değil mi kendi gözlerinle gör. Allah, seni de beni nifaklardan korusun” diyerek Beylikdüzü’ne davet etti.

“SİZİN ÇOCUKLARINIZI İYİ YETİŞTİRMELİYİZ”

Vatandaşlar, pazar turunu tamamlayan İmamoğlu’nu bölgedeki bir kahvehanede ağırladı. İmamoğlu, ”Bir çayımızı iç Başkan” davetine kayıtsız kalmadı. Kahvedeki vatandaşların hal esnafından oluştuğunu öğrenen İmamoğlu, sorunlara birlikte çözüm üretileceği sözü verdi. Yeni Mahalle’den Sarıgöl Mahallesi’ne geçen İmamoğlu, Roman vatandaşlarla buluştu. Roman Dernekleri Başkanı Suat Özfidan’dan kentsel dönüşüm sürecinde yaşadıkları sorunları dinleyen İmamoğlu, Beylikdüzü Belediyesi’ndeki tecrübelerinden söz etti: ”Romanlara ait bütün evleri dipten başa yeniledik. Tapularını dağıttık. Belediyemizde 200’e yakın Roman vatandaşımızı istihdam ettik. Sizin çocuklarınızı iyi yetiştirmeliyiz. Esas dönüşüm budur.”

‘ADIMSAYAR’ PROJESİ

İmamoğlu, kentsel dönüşüm mağduru mahalle sakini 75 yaşındaki Fatma Bozan’ı evinde ziyaret etti. Sarıgöl Mahallesi’nden Yıldıztabya Meydanı’na geçen İmamoğlu, seçim otobüsünden aldığı mikrofonu mahallenin eski muhtarı Hasan Çolak’a (74) uzattı. Otobüsün önünde biriken kalabalığa hitap eden Çolak, ”Beni eski muhtarlık günlerime döndürdün” diyerek İmamoğlu’na teşekkür etti. Daha sonra bölgenin 24 spor kulübünün yöneticileriyle Yıldıztabya Stadı’nda bir araya geldi. Kulüp yöneticileriyle sorunları üzerinden sohbet İmamoğlu, ”Adımsayar Projesi”ni açıkladı. Cep telefonuna indirilecek bir programla İstanbullular’ı spora yönelteceklerini kaydeden İmamoğlu, ”Hedefi tutturan vatandaşlarımız, belediyenin sanatsal ve sportif faaliyetlerinden indirimli olarak yararlanacak” dedi.