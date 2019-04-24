İmamoğlu’ndan AKP Grup Başkanvekiline yanıt: Halk kararını verdi sorun yok

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi'nin nisan ayı ikinci oturumu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu başkanlığında toplandı. Oturumda ihtisas komisyonları belirlenmeden önce partilerden öneriler alındı. CHP Grubu Sözcüsü Tarık Balyalı, 23 komisyona ek olarak “Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu” ile daha önce var olan sonra ismi değiştirilen “Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Komisyonu” kurulmasını önerdi. Ayrıca “Kent Ekonomisi ve Meslek Odaları Komisyonu”nun adına “sendikaların” da eklenmesini istedi. AKP grubu da 9 olan komisyon üye sayısının 8'e düşürülmesini talep etti. Yani daha önce 5 AKP'li 4 CHP'li üyeden oluşan komisyonların 5 AKP'li 3 CHP'li üyeden oluşması istendi. Taleplerle ilgili AKP ve CHP grubu arasında tartışma yaşandı.

“ŞEHİRDE KARŞILIĞI YOK”

AKP Grup Başkanvekili Tevfik Göksu, uyuşturucu bağımlılığının Sosyal Hizmetler Komisyonu'nun konusu olduğunu belirterek “İBB'deki komisyonlar daha çok teknik komisyonlardır. Mecliste konuşacağımız konulara altlık hazırlarlar. Özgün bir çalışma yapacak araştırma komisyonu kurup detaylı çalışma yapalım. Bu komisyonun şehirde bir karşılığı yok. 2 komisyona da karşıyız” dedi. CHP'li Tarık Balyalı bir yıl boyunca çalışacak bir komisyonun daha faydalı olacağını söyledi. Gruplar arasında bir süre sözlü tartışma devam etti. Meclisi yöneten İBB Başkanı İmamoğlu “Uyuşturucu konusu hassas. Bir yıl boyunca komisyonun aktif olarak çalışması denenebilir. Toplumsal cinsiyet eşitliği komisyonu bizim ilçemizde var. Aktif faydasını gördük” dedi.

“BİR KİŞİ BİLE KALSAK İSTANBUL'A İHANET ETMESİNE İZİN VERMEYECEĞİZ”

Ardından komisyon üye sayısının 9'dan 8'e düşürülmesine ilişkin görüşler alındı. CHP Grubu Sözcüsü Balyalı 25 yıldır komisyonlardaki üye sayısının 9 olduğunu hatırlatarak “AKP grup başkanvekili ‘İstanbul için her olumlu karara evet diyeceğiz' demişti. Biz bir önceki 5 yıllık dönemde görüşülen 10 bin 363 dosyanın 7 binini oy birliği ile geçirdik. Yani yüzde 75'ine evet dedik. Davalar açtık, mücadele ettik. Komisyon üye sayısını düşürmek gibi küçük konularla uğraşmadık. AKP'nin en güçlü olduğu dönemde bile sayımıza bakmadan mücadele ettik. Komisyonlarda bir kişi bile kalsak AKP'nin İstanbul'a ihanet etmesine ne izin veririz ne fırsat veririz. AKP İstanbul'da 25 yıllık iktidarını kaybetmenin hırsı ile üye sayısını düşürerek intikam almaya çalışıyor” diye konuştu.

İMAMOĞLU’NDAN YANIT

AKP'li Göksu da bu sayı konusunda prensip kararı aldıklarını önerilerini geri çekmeyeceklerini söyledi. Göksu “İstanbul halkı sandıkta iradesini ortaya koydu. YSK'nın süreci devam ediyor. Karara kadar başkanı tebrik ettik. Kararı görelim konuşuruz” dedi. İmamoğlu da “bana pas atıldı” diyerek Göksu'ya “Halk kararını verdi sorun yok” yanıtını verdi.

SENDİKA TARTIŞMASI

Kent Ekonomisi ve Meslek Odaları Komisyonu'nun adına “sendikalar”ın da eklenmesi teklifi de tartışma yarattı. AKP'li Göksu meslek odalarının sendikalarını da kapsadığını söylemesi tepkilere neden oldu. Tartışmaların ardından oylamaya geçildi. İlgili komisyona sendika ifadesinin eklenmesi önerisi AKP'lilerin oyları ile reddedildi. Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Komisyonu kurulması önerileri de AKP grubunun karşı çıkması nedeniyle kabul edilmedi. Komisyon üye sayısının 9'dan 8'e düşürülmesi önerisi de AKP'lilerin oyları ile kabul edildi. Bu önerinin oylanması sırasında İmamoğlu “25 yıldır 9 üye bugün 8'e düşüyor. Benim için fark etmiyor hepsi benim üyem” dedi.

DAVAYI AÇAN AKP'Lİ İMAR KOMİSYONUNDA

Tartışmaların ardından 23 komisyonda görev yapacak üyeler belirlendi. İBB Meclisi'nin en faal komisyonu İmar ve Bayındırlık Komisyonu'na, İmamoğlu'nun büyükşehirin dijital verilerin incelenmesi için başlattığı işleme karşı idare mahkemesine dava açarak yürütmeyi durdurma kararı alınmasını sağlayan AKP'li Meclis Üyesi Yüksel Akyol da girdi. Akyol'un bir önceki dönem olduğu gibi İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun başkanı olması bekleniyor. Akyol ile birlikte davayı açan diğer AKP'li Meclis Üyesi Ömer Faruk Kalyon da pazartesi günü İBB Meclisi 2.Başkanvekili seçilmişti. İmar ve Bayındırlık Komisyonu şu üyelerden oluştu:

“AKP:Yüksel Akyol, Osman Demir, Eyüp Dursun, Zeynel Abidin Okul, Mustafa Nuri Kalyoncu. CHP: Hatice Ülkü Özer, Emrah Şahan, Süleyman Uluocak.” İstanbul Boğazı, Marmara Belediyeler, Tarihi Kentler, Türkiye Sağlıklı Kentler ve Türk Dünyası belediyeler birliği üyeleri de AKP'lilerden oluştu. CHP grubu, AKP grubu ile bu konuda görüşme yaptığını birliklere CHP'li üye girmesi konusunda anlaşamadıkları belirterek bu nedenle üye önerisinde bulunmayacaklarını açıkladı. İBB'nin memur kadrosuna verilecek olan ve aylardır bekleyen sosyal denge tazminatı ödemesi konusu da oy birliği ile komisyonlara havale edildi. Yarın mecliste İBB 2018 Faaliyet Raporu ve İETT Faaliyet Raporu görüşülecek.

LOKMAN ÇAĞRICI-İMAMOĞLU ATIŞMASI

Meclis oturumunun açılışında CHP'li Meclis Üyesi Selçuk Sarıyar'ın gündem dışı söz alarak 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle yaptığı konuşmada paylaştığı çocuk yoksulluğu verilerinde Bağcılar'ın da olması meclis oturumunda bulunan Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağrıcı'nın tepkisine neden oldu. Çağrıcı, İmamoğlu'nun da seçim kampanyası döneminde Bağcılar'daki yaşam kalitesini yükseltileceğine ilişkin açıklamalarını hatırlatarak “Keşke AKP'li belediyeler ne iş yapıyor diye bakıp ona göre sataşsaydınız” dedi. İmamoğlu da “Hamasi konuşmam veriler üzerinden konuşurum. Ya TÜİK verilerini ya İBB'nin ya da ilçe belediyelerinin verileri vardır. Ben sataşmadım verilerden konuştum.. Verileri size iletirim doğruluğunu yanlışlığını test edersiniz” dedi. Çağrıcı'nın sık sık söz istemesi ve sırasından kalkarak kürsüye yürümesi ilginç görüntülere neden oldu. İmamoğlu Çağrıcı'yı “Meclisin huzurunu bozuyorsunuz, yerinize oturun, biraz gülümseyin” diye uyardı.

DEPREM ÇALIŞMASI YAPILACAK

AKP’li Meclis Üyesi Kadem Ekşi de Kağıthane'deki yıkımı hatırlatarak depremle ilgili mecliste bir çalışma yapılmasını önerdi. İmamoğlu, deprem ve can güvenliği meselesinin milli bir mesele olduğunu bu konunun baş gündemlerinden biri olacağını, özel bir çalışma yapılacağını söyledi.