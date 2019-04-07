İmamoğlu’ndan Beylikdüzü’ne muhteşem veda

İmamoğlu, yaşanan izdiham nedeniyle yapmayı planladığı pazar ziyaretini gerçekleştiremedi. Yüzlerce vatandaşın arasında kalan İmamoğlu, çareyi patates-soğan tezgahına çıkmakta buldu. Kendisine gösterilen yoğun sevgi nedeniyle duygulanan ve konuşmakta zorlanan İmamoğlu, ”Ben, hepinize teşekkür ediyorum. Burası benim evim. Hakkınızı helal edin. Beni çok duygulandırdınız. Çok teşekkür ederim. Göreceksiniz ben, hizmetimin her anında size layık olacağım” dedi.

Kesin olmayan resmi sonuçlara göre İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, pazar günü mesaisine, Beylikdüzü’ndeki Beylik Pazarı’nda başladı. İmamoğlu, “Ekrem Başkan” sloganıyla karşılandı. Yaşanan izdiham nedeniyle pazar ziyaretini gerçekleştiremeyen İmamoğlu, çareyi patates-soğan tezgahına çıkmakta buldu.

“HİZMETİMİN HER ANINDA SİZE LAYIK OLACAĞIM”

”Türkiye seninle gurur duyuyor” sloganları eşliğinde pazar tezgahına çıkan İmamoğlu, sözlerine ”Ben, hepinize teşekkür ediyorum. Burası benim evim. Hakkınızı helal edin. Beni çok duygulandırdınız. Çok teşekkür ederim. Göreceksiniz ben, hizmetimin her anında size layık olacağım” şeklinde başladı. Bu sırada kalabalıktan vatandaşlar, İmamoğlu’na, ”İnşallah Cumhurbaşkanı olursun. Allah yardımcınız olsun, Allah sizi korusun Başkanım” diyerek seslerini duyurdu. Bunun üzerine İmamoağlu, ”Allah, hepimizi korusun. Beni çok duygulandırıyorsunuz, çok teşekkür ediyorum. Sevginize layık olacağım.” yanıtını verdi. Kendisine gösterilen yoğun sevgi nedeniyle duygulanan ve konuşmakta zorlanan İmamoğlu, ”Söz veriyorum. İlk Beylikdüzü ile buluşacağım, anlaşıldı. Birbirimizi çok özledik. Hakkınızı helal edin” diye konuştu.

Pazar ziyaretini, yaşanan izdiham nedeniyle gerçekleştiremeyen İmamoğlu, alandan zorlukla ayrılabildi.



