Son dakika: İmamoğlu’ndan Binali Yıldırım’a ‘oy çalındı’ yanıtı

31 Mart yerel seçimlerinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen ancak 19 gün başkanlık yaptıktan sonra YSK’nın yeniden seçim kararıyla mazbatası elinden alınan Ekrem İmamoğlu, 23 Haziran seçim çalışmalarına başladı. İmamoğlu'na vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gösterildi. Pazar ziyaretinin ardından İmamoğlu, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

“GEREKÇELİ KARAR YOK, SORUŞTURMA YOK”

Konuşmasına pazardaki fiyatların pahalılığından başlayan İmamoğlu, “Bir yandan pahalılık, bir yandan işsizlik, insanların dertleri oldukça yoğun. Ekonomi, insanların ne yazık ki canlarını sıkmaya devam ediyor. Bu, bizleri üzüyor. Böyle bir ortamda, kol kola bir ekonomi seferberliği ilan etmek varken, toplumun sıkıntılarını çözmek varken, dertlerine çare olmak, çözüm olmak varken ne yazık ki ülkemiz, şehrimiz seçim gündemiyle boğuşmakta. Bu, bizi üzüyor. Yani 8 gün oldu, bir karar verildi. Tamamen hukuksuz olduğuna inandığımız bu kararın içeriği şu. 123 sandıkta görev yapan sandık kurulu üyelerinin memur olmadığına dair bir şaibe üretildi ve bu şaibe üzerinden ilçe seçim müdürleri, kurul üyeleri, sandık kurulundaki o bahsi geçen üyelerle ilgili soruşturmadan bahsedildi. 8 gün oldu kardeşim. Hani soruşturma. Hani o yüzlerce kişi. Ne karar verildi? Hangi ifadeler alındı, ifadeler alındı mı alınmadı mı? İnanın öyle bir trajik durum ki, şu sorunları yaşarken, bize bunu yaşatanları, gerçekten ilk gün söylediğim gibi Allah’a havale ediyorum. Bu çok üzücü. Bunları konuşmak lazım. Bir karar aldıysanız, bekliyoruz sabırla. Tam 8 gün geçti, gerekçeli karar yok. Gerekçeli karar olmadığı gibi, ortada bir soruşturma da yok. Soruşturmayla ilgili herhangi bir açıklama da yok. Gerekçeli karara yönelik konuşmalar var ama bu konuşmaların karşılığında gerekçeli karar için talimat gibi yapılan konuşmalar nereye varacak? Milletçe endişeyle ve o hukuksuzluğun devamı adına kuşkuyla, kaygıyla takip ediyoruz. Gerçekten üzücü, can sıkıcı ama YSK üyeleri dahil olmak üzere, siyasi yorumlarla bizleri, toplumu, milleti hala ‘Efendim şu terör örgütü üyesi, şöyle böyle’ demektense, arkamda duran Pazar bile Türkiye’nin özeti. Yani çantası dolmayan hanımefendiler, anneler, aileler ve alış veriş yapamayan insanlar, şu mübarek Ramazan ayında oruç sofrasına bir şey götüremeyen insanlar… Gerçek hayat burada. Ben diyorum ki, ‘Milleti aldattınız’ bugüne kadar ama artık söylüyorum, aldatma ve aldatılma dönemi bitmiştir. Tavsiyem, karar vericilerin de bizlere katılması. Aldatma ve aldatılma sürecinin bittiği Türkiye’de, sakın bu tür manevralara girmesinler. Milletimiz zekidir ve akıllıdır. Milletimiz, sorunlarla yüzleştiği gibi, sorunlara çözüm bulacak insanların da bulunduğunun farkındadır. İnşallah verilen bu ara dönemi hızlıca geçeceğiz ve 24 Haziran’dan itibaren milettimize çare bulmaya, çözüm üretmeye, fakirliğini, yoksulluğunu paylaşmaya hazırız. Verdiğimiz taahhütlerden ilk bölümünü, çu anda görev alanıızdan uzakta olsak da dün itibariyle hayata geçirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Dediğim gibi ldatma ve aldatılma dönemi bitmiştir. Bu kadar net. Az önce söz ettiğim o 123 sandıkta, hani şaibe üretilen 123 sandıkta, şunu milletimize açıklamakla yükümlüsünüz, boynunuzun borcudur. O sandıklarda alınan oyu, derhal açıklamalısınız. Bu kadar şaibe konuştuğunuz o 123 sandıkta, insanları fişlediğiniz o 123 sandıkta, rakibimiz ve ben, yüzde kaç oy aldık. Sabırla, inatla bekleyeceğiz cevabı. Bize bu cevabı verin.” diye konuştu.

“AKIL DIŞI BİR MANEVRA”

Bir gazetecinin “Rakibiniz oylar çalındı iddiasını sürdürüyor” sözleri üzerine İmamoğlu, Yıldırım'a cevap verecek dili bulamadığını belirterek “Devletin her kademesinde bulunmuş bir insan için sözleri büyük bir talihsizlik. Akıl dışı bir siyasi manevra olarak görüyorum. Seviyesi çok düşük bir dil kullanılıyor üzülüyorum. Şu arkamda duran, caddede koridorlarda yürürken insanların sıcaklığını görüyorum ki şu geçtiğimiz 5 ay içerisinde Allah esirgesin öyle bir huyumuz asla olmadı ama çalmak kelimesini kullanacaklarsa gönülleri çaldığım doğrudur.” ifadesini kullandı.

“BELEDİYECİLİK KONUSUNDA BİLGİ EKSİKLİĞİ VAR GALİBA”

Seçim kampanyası boyunca öğrenci ve suya indirim vaatlerinin dün Meclis'ten geçtiğini ve rakibi Binali Yıldırım'ın sosyal medya üzerinden “O vaatler gerçekleşiyor” müjdesi vermesine de değinen İmamoğlu, “Bugün yaşanan trajikomik olaylara yüzlerce yıl önce Nasreddin hoca olda bize kahkahalarla gülerdi. Bu kadar net taahhütü veren, kurumlarla yazışarak süreci hazırlayan, propagandasında bu olan tek kişi benim. ‘Bu kaynağı nereden bulacaksın, bunlar hesapsız kitapsız işler' diyen de kendileri. Belediyecilik konusunda bilgi eksikliği var galiba. Biz taahhütümüzü yerine getirdik. Ben onun yerinde olsam halk adına teşekkür ederdim.” diye konuştu.

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“TÜRKİYE'NİN SORUNLARIYLA İLGİLENSİNLER ”

“Her şey çok güzel olacak” sloganının bir polis memurunun valilik tarafından yasaklandığını söylemesi de basın mensupları tarafından İmamoğlu'na soruldu. İmamoğlu, sloganın her kelimesinin güzel olduğunu ifade ederek, “Biraz kopyaladıklarını da görüyorum. Kopya çekmek iyi bir şey değil. Bir çok konuda kopya çekiyorlar ama bu güzel cümleyi çeksinler, razıyım. Ama fişleme, afiş astırmayız gibi geçsinler onları. İşlerine baksınlar. Türkiye'nin sorunlarıyla ilgilensinler.” diye konuştu.

SEÇMEN LİSTELERİ VE TAHMİNİ OY ORANI YANITI

23 Haziran'da yenilecek seçimlerde hedeflediği oy oranıda İmamoğlu'na soruldu. 31 Mart'ta diğer partilerden ve bağımsız adayların çekilmesi durumunda oy oranının yüzde 50 üzerine çıkacağını söyleyerek, “Vatandaşımızın teveccühü. Yapılan haksızlar ve hukuksuzluk üzerine iyi bir oy oranı olacağını düşünüyorum.” diye yanıt verdi. Seçmen listeleri ile ilgili endişelere de değinen İmamoğlu, sözlerini şöyle tamamladı: “Endişe duyulacak bir şey yok. Takip ediliyor. Yüz binlerce insanın katkı sunacağı bir çalışma içindeyiz.”