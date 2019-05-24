Son dakika… İmamoğlu’ndan ‘çaldılar’ sözüne sert yanıt!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin seçilmiş Başkanı Ekrem İmamoğlu, TV5’teki programda konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın İstanbul Alibeyköy’deki Hacı Osman Torun Camii’nin açılışında söylediği, “Bu işi hırsızlara bırakmayacağız” sözlerine tepki gösteren İmamoğlu, “Burası bir caminin önü, solunda duran da bu ülkenin bütün ibadet alanlarının başında bulunan Diyanet İşleri Başkanı. Ben Diyanet İşleri Başkanı’nın yerinde olsam oradan döner içeri girerim. Kim hırsız kim?Sayın Diyanet İşleri Başkanı benim inancımı temsil ediyor. Hem de Allah’ın evinin önünde ‘hırsızlar’ diyorlar. Kime diyorsunuz. Kötü söz sahibine, kim söylüyorsa ona aittir. 250 sayfalık gerekçe, neresinde ‘çaldılar’ var. Sizi Allah’a havale ediyorum. Sizi Allah ıslah etsin” dedi.

“DURUMU SÖZCÜ TV’DE DE İFADE ETTİM”

“Ana akım medyaya eleştiri getirdiniz. Ambargo sansür değişmiş durumda nasıl görüyorsunuz?” sorusu üzerine Ekrem İmamoğlu şunları söyledi:

“Emin değilim açıkması. Mecraları takip ediyor arkadaşlarım. Prensiplerine sıkı sıkıya bağlı kurumlar da var. Taraf olan kurumlar da var. Bazıları sert, İftira dolu. Süreci böyle taşıyan medya kurumları da var. Ayrım yapmadım. Her kuruma gittim. Bu hafta da gittim. O gün yaşananlar programı sunan üzerinden tartışıldı. Ama ben kuruma bakarım, kurumun samimiyetine, tavrına bakarım. Durumu Sözcü TV’de de ifade ettim. Kameraman arkadaşlarımın işinden atıldığını duydum.”

“ANA SAYFADA BİZİMLE İLGİLİ DÜŞEN HABER YOK”

İddiaların CNN Türk tarafından yalanladığı hatırlatılınca İmamoğlu, “Hadi öyle olsun diyelim. Bazı kurumlar var topluma mal olmuş Hürriyet gibi. Ben o kurumlar lekelensin istemem. İnternet sitelerini farklı kişiler yönetiyor diyorlar. 31 Mart’tan sonra seçimi kazanmışız. Ana sayfada bizimle ilgili düşen haber yok. Medyadaki süreç. Başka ilişkiler var. Ben şöyle değerlendiriyorum. Geçiş süreci. Toplum bazı dönemleri yaşamak zorunda. Toplum bunu görüyor. Niye milyonlarca insan bizi sosyal medyadan takip ediyor. Medya bu süreci görse sosyal medya bu kadar revaçta olmaz” dedi.

YILDIRIM’A CANLI YAYIN ÇAĞRISI

Binali Yıldırım’a çağrısını yineleyen İmamoğlu, “Epeydir tekrar ediyorum. Son söylemi iki kişi karar verir diye. Bu süreçten sonra ne yapılır, bilemiyorum. Ben açığım, netim. Net bir tavrı var ise danışmanları danışmanlarımla iletişime geçebilir. Ekrem beyin yaşı genç derse ona da açığım, diyaloğa açığım” ifadelerini kullandı.

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