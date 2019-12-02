İmamoğlu’ndan ‘davet’ tartışmasına yorum: Umarım gelmişlerdir

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul Kongre Merkezi'ndeki Deprem Çalıştayı'nın ilk oturumun ardından gazetecilerin soruları yanıtladı.

“DAVET EDİLMEYEN KİMSE YOK”

Prof. Dr. Naci Görür'ün çalıştaya davet edilmemesi ile ilgili sosyal medyadan gösterdiği tepkiyle ilgili soru üzerine İmamoğlu şunları söyledi;

*Bir belediye başkanı olarak kim davet edildi, kim edilmedi bilemem. Bilimsel alanlara ben ne müdahaleci olurum ne de olmak doğru. Davet edilmeyen kimse yok, gösterilen tepki konuşmacı olmakla ilgili. Ki ismi geçen bilim insanımız da belediyemiz başka alanlarda şu anda aktif çalışma içerisinde.

*En son mesela İSKİ'nin kendilerine bir çalışma teklifi yaptığını biliyorum. Dolayısıyla İstanbul'da hiçbir bilim insanı dışarıda kalmaz, kalmamalı. Eksiklik olabilir. Çokça bilim insanımız var. Herkesin konuşmacı olması mümkün olamayabilir. Ama herkesin sürecin içinde olması sağlanmalıdır. Bunu sağlamaya dönük kurullar oluşturuyoruz.

*Kendilerine bir hata yapılmışsa zaten arkadaşımız söyledi ‘özür dileriz' dedi. Ama bilim adına konuşmacı olmadım diye gelmemeyi kendileri tercih etmemeli. Umarım bugün veya yarın kendileri en üst seviyede katılımcı ve sürece katkı sunan bilgileri ile paylaşımcı olmasını dilerim.

*Sadece kendilerine değil tabi herkesi bu anlamda davet ediyoruz. Eksiklikler giderilir. Bu ne ilk ne son olacak. Hep böyle depremle ilgili konuşacağımız alanları ve süreçleri İstanbul'un her anına dahil edeceğiz. Çünkü bizim birinci meselemiz deprem” yanıtını verdi.

“RAPORLARI YOLLARIZ”

İmamoğlu, protokolde İstanbul Valisi ve AFAD Başkanı'nın yer almaması ile ilgili soru üzerine de “Buraya herkes davet edildi benim de bilgim dahilinde. İlgili bakanlıktan tutunda valiliğe kadar. Belki kurulları veya heyetleri temsilen birileri gelmiş olabilir ama ben kim geldi-gelmedi açıkçası bilmiyorum. Umarım gelmişlerdir. Bugün aslında konu üst düzey bilim insanları, teknik insanlar, onların ne katacakları. Gelmeseler de biz raporları kendilerine yolarız” dedi.