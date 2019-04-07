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İmamoğlu’ndan dikkat çeken paylaşımlar

İstanbul’da geçersiz oyların sayımı sürerken, Ekrem İmamoğlu’ndan dikkat çeken paylaşımlar geldi. İmamoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımlarda YSK’ya ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çağrıda bulundu.

22:32 -
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İmamoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda YSK'ya çağrıda bulunarak;

“Yüksek Seçim Kurulu, herkese aynı mesafede, adaletli, kararları çelişmeyen ve uygulamada çifte standartı olmayan bir kurum olmalıdır. Tüm üyelerin, tarihe geçecek bu kararlarda adalet duygusuyla hareket edeceklerini umut etmek istiyorum.” ifadelerini kullandı.

İmamoğlu ayrıca, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a da çağrısını yineleyerek;

“Bana da Sayın Cumhurbaşkanı'na da bu görevlere gelme fırsatını Cumhuriyet sağladı. Bizim birbirimize borcumuz yok, bu vatana borcumuz var. O yüzden, bu sürece katkısını çok önemli buluyorum.” diye ifadelerde bulundu.

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AKP’Lİ ÇELİK’İN AÇIKLAMALARININ ARDINDAN BİR PAYLAŞIM DAHA

AKP Sözcüsü Ömer Çelik’in açıklamalarının ardından İmamoğlu bir paylaşımda daha bulundu. Paylaşımında;

“Ak Parti içindeki bir grup bedel ödemekten kaçmak için, ülkeye bedel ödetme niyetinde. Ak Partili hemşehrilerimi vicdanlarıyla buna karşı durmaya davet ediyorum.” ifadelerini kullandı.

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Son güncelleme: android-time 22:57 07.04.2019
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