İmamoğlu’ndan en genç başkana destek

31 Mart seçimleri seçilerek en genç belediye başkanı unvanını alan Ordu’nun Gülyalı ilçesinin CHP’li Belediye Başkanı Ulaş Tepe (29), ilçedeki eskiyen çöp konteynerlerini değiştirmek istedi. Çöp konteynerlerinin belediyeye maliyeti yüksek olunca, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan destek istedi.

Başkan Ulaş'ın yardımına İBB Başkanı İmamoğlu yetişti ve maliyeti 100 bin liralık olan çöp konteynerlerini ilçeye gönderdi. Başkan Ulaş Tepe sosyal medyadan İmamoğlu’na teşekkür etti.

“BİZİM İÇİN BÜYÜK RAKAM”

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun ilçelerine yaklaşık maliyeti 100 bin lira olan çelik çöp konteynerları gönderdiğini söyleyen Tepe, “Eskidiği için koku yayan ve görüntü kirliliği oluşturan mevcut konteynırlarla ilgili vatandaşlarımızdan şikâyet alıyorduk. Belediye bütçemize yük etmeden konteyner ihtiyacımızı karşıladık. Basit gibi görünen ancak bizim gibi küçük belediyenin bütçesini oldukça zorlayacak bir miktara sahip. Bizler burada çözüm üretmek zorundayız. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu'na vatandaşlarımız adına çok teşekkür ediyorum. Belediyelerimizle ve kurumlarla olan iş birliğimiz artarak devam edecek” diye konuştu.