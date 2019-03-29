Son dakika… İmamoğlu, Erdoğan’ın çok sert sözlerine yanıt verdi! Allah herkesi kibirden korusun

CHP İstanbul Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, cuma namazı çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

“ALLAH, KİBİRDEN ESİRGESİN”

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın İstanbul Pendik de miting sırasında Ekrem İmamoğlu’na yönelik, “İstanbul’a sıradan birisi olmaz. Bu yüzden Binali Bey’i getirdik. İstanbul’a bu yakışır. Rastgele kişilerle bu iş yürütülmez. Burası İstanbul, 15 buçuk milyon. Burada kalite, vasıf önemli, dünyayı tanımak önemli. Binali Kardeşimizin dünyada elhamdülillah birçok liderlerle münasebeti oldu. Dünyayı tanıyor, biliyor. Bay Ekrem, sen kimi tanıyorsun ya? Bu iş öyle kolay değil.” sözlerinin hatırlatılması üzerine İmamoğlu, “Ben, kendisini tanıyorum ya, ziyaret ettim. İşte lider. Kendisini tanıyorum. Ama Allah kibirden korusun herkesi. Bence, Saray’da olmak uzaklaştırdı toplumdan herhalde. Çok uzaklaştı hatta. Kibirli olmamak lazım. Topluma güzel mesajlar vermek lazım. İnsanlar, güzel sözler duyunca çok mutlu oluyor.” diye yanıtladı.

“BİR UZMANA VERSİN KENDİSİNİN POZİSYONUNU KONTROL ETTİRSİN”

Aynı miting de yine Erdoğan’ın İmamoğlu’na yönelik “Çıkmış ne diyor Trabzonluyum. Ya sen ‘Trabzonluyum’ diyerek benim Trabzonlu hemşehrilerimi mi aldatacaksın? Yani eğer işe oradan bakıyorsan şu anda benim Hazine ve Maliye Bakanım Trabzonlu. İçişleri Bakanım aynen Trabzonlu. Sanayi ve Teknoloji Bakanım Trabzonlu. Aynı şekilde Grup Başkanvekilim Muş, o da Trabzonlu. Yani burada mesele hangi şehirden olup olmadığın değil, adam olup olmadığın önemli.” sözlerine de yanıt verdi. İmamoğlu, “Dedim ya, kibir şaşırtmış. Benim ne olduğumu herkes çok iyi biliyor, tanıyan herkes de biliyor. Allah’a şükür bütün İstanbul da tanıdı ve iyi biliyor. Bir de her zaman söyledim, bunları söylerken lütfen 1994 yılında kendisi seçildiğinde şu anki benim pozisyonumla kendisi bir uzmana versin kendisinin pozisyonunu bir kontrol ettirsin. Ne kadar misli misli önde olduğumu kendi de görecek. Allah, kibirden esirgesin diyorum tekrar. Bir baksın, acaba 94’te kaç kişiyi tanıyordu. Çok başarılı olacağım. Hiç kuşku duymasın. Onu da yanıldığımı tekrar hatırlatayım. Öyle ya, Türkiye’yi yönetiyor şu anda. Kendisini tanıyoruz, ziyaret ettik, hukukumuz var. Kahvesini içtik. Ne güzel oldu işte. Dediğim gibi, kibir kibir, Allah korusun.” şeklinde konuştu.

“BENİM ADAMLIĞIMLA İLGİLİ KONULAR ONLARIN DAĞARCIĞINI AŞAR”

İki gün sonra seçim olacağını ve sandık güvenliğinin halen tartışıldığını vurgulayan İmamoğlu, sözlerini şöyle tamamladı: ” ‘Halkın dediği olur. Millet ne derse, o olur.’ diyen kendileri. Daha güzel bir sözü var. Bu sözün daha güzel bir şekli var. Mustafa Kemal Atatürk demiş ya, ‘Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir’ biz onu temsil ediyoruz. İki gün sonra milletin huzuruna çıkacağız. Tekrar devlet adamlığı görevine davet ediyorum. Bu süreçte hükümeti temsil eden kim varsa en tepeden yetkililere kadar, tedbir alsınlar. Sandık güvenliği konusunun hala tartışılıyor olması, bir utanç. O konuda gereğini yapsınlar. Başka konulara girmesinler. Aşar onları. Benim şahsımla, adamlığımla ilgili konular, onların dağarcığını aşar. Herkesin adamlığı, insanlığı herkesi aşar. Ben konuşmam mesela onlarla ilgili. Hiç kimseyle ilgili konuşmam. Ne yapacağımı anlatırım. Benim şahsımla ilgili yorum yapmak onları aşar. Gerek yok bu kadarına.”