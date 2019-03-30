İmamoğlu’ndan gazetecilere teşekkür plaketi

İmamoğlu, siyaset dışı ve samimi bir atmosferde gerçekleşen kahvaltı sonunda, toplam 102 gün boyunca kendisini takip eden gazetecilere plaket verdi.

İmamoğlu, Sözcü’den Fatma Vurgun’a Fox Tv’den Gülşah İnce, Haber Global’den İrem Şahin Seles, Varol Biçer, İHA’dan Mehmet Başa, Ferhat Yasak, DHA’dan Onur Meriç, Gökhan Çelik, Harun Uyanık, Milliyet’ten Gülden Çoktan ve Cumhuriyet’ten İlayda Kaya’ya plaket verdi. Gazetecilere verilen plakette, İmamoğlu imzalı, ”31 Mart Yerel Seçimleri’nde, İstanbul kampanyamızı her an takip eden az sayıdaki gazeteciden biri oldunuz. Sesimizi halkımıza duyurarak gerçek gazetecilik yaptığınız için teşekkür ederim. Özgür ve mutlu bir Türkiye’de mutlaka buluşacağız” cümlesi yer aldı.