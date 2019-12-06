İmamoğlu’ndan Göksu’ya yanıt: Herhalde espri yapmak istedi. Ama becerememiş…

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, yapımına Kasım 2016’da başlanan ve 23 Haziran seçimleri sonrası finans sorunu nedeniyle yavaşlayan Eminönü-Eyüpsultan-Alibeyköy tramvay hattını inceledi.

“CEVAP VERMEME GEREK YOK”

İncelemenin ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Ekrem İmamoğlu, İBB Meclisi AKP Grup Başkanvekili Tevfik Göksu’nun bir TV programına geç kalıp, “İstanbul’da son altı ayda trafik sorunu oluştu, 25 yıldır yoktu” yorumuna yanıt verdi. İmamoğlu, “Herhalde espri yapmak istedi. Ama becerememiş espriyi. Halk anlamıştır ne demek istediğini, benim ona cevap vermeme gerek yok” dedi.

SAATTE 15 BİN YOLCU TAŞINACAK 10.1 kilometrelik 14 istasyonlu Eminönü-Eyüpsultan-Alibeyköy hattı tamamlandığında, tek yönde saatte 15 bin yolcu taşıyabilecek. Fatih ve Eyüpsultan ilçelerini kapsayan hat, İBB Alibeyköy Cep Otogarı'na kadar uzanacak. İmamoğlu hattın 2020 yılında açılacağını belirterek, 'İyimser konuşursak, yaz sonu. Biraz daha gerçekçi konuşursak, yıl sonu gibi gözüküyor' dedi.

“EROĞLU EMİR BEKLEMESİN BİZİ ARASIN”

Ekrem İmamoğlu, eski Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu’nun, İstanbul’daki kuraklık ile ilgili “Bir haftadır çalışıyorum, planlarım hazır talep edilirse cumhurbaşkanının emri ile yardım ederiz” açıklamasını da değerlendirdi. İmamoğlu, “Kendilerine tavsiyem elinde bir imkân ya da fırsat varsa hiçbir emir beklemeksizin bizimle diyalog kurabilir. Biz de kendisini ararız. Bu tür acil ve önemli kamu konuları emir beklemez” dedi.



“MELEN'DEN SU GELİYOR AMA BARAJ YOK”

Yapımı süren Melen Barajı’nın unutulmaması gerektiğini de hatırlatan İmamoğlu, şunları söyledi:

* Melen’den su basılıyor ama bizim bahsettiğimiz konu baraj. Melen’den ne zaman su basılıyor? Şu anda basılıyor. Ama yazın ortasında basılamıyor ya da çok minimuma iniyor. Niçin? O dönemde Melen ırmağının suyunun az olmasından…

“CUMHURBAŞKANI BUNUN HESABINI SORMALI”

* Melen Barajı niçin yapılıyor? Her daim orada su rezervi oluşması için. Melen Barajı, anons ettikleri süreden üç yıl gecikmiş durumda. Bitme şansı yok, çünkü ilave yatırım var. O yatırım çıkmalı. Mali destek konusunda bir takım sıkıntılar olmamalı, bir an önce aşılmalı. Hangi hata yapılmışsa da Sayın Cumhurbaşkanı bunun hesabını sormalı.