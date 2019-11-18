İmamoğlu’ndan Haliç çıkışı

İmamoğlu, İstanbul Turizm Platformu tanıtım toplantısında; iktidar ile polemiğe konu olan biyolojik arıtma tesisi tartışmasına da değindi.

İstanbul'un turistik açıdan değerlendirilecek birçok noktası olduğuna dikkat çeken İmamoğlu Haliç'in de önemine değindi.

“ARITMA TESİSİNE KARŞI ÇIKTIM”

Başkan İmamoğlu şunları söyledi;

*Haliç’i ayrı bir kıymet. Haliç’e gözümüz gibi bakmalıyız. Onun için ben 130 bin metrekarelik alanda bir gereksiz biyolojik arıtma tesisine karşı çıktım.

*Yani biz, Haliç’in kıyısında biyolojik arıtma tesisi mi gezdireceğiz insanlara. Biz, biyolojik artırma tesisinin bütün İstanbul’da varlığına inanıyoruz ve en üst seviyede arıtma sistemlerini bu şehide harekete geçireceğinin dönemini hazırlıyoruz. Ama orası değil. İşte bunlar, anlık bir genel müdürün, heyetin alacağı kararla olacak şeyler değil.

*Şehrin bir master planı vardır. Örneğin bu arıtma tesisi, İstanbul Belediyesi’nin master planında yok. Ben de aradım, bulamadım. Onun için bazı şeylerin olmaması gerekiyor. Kentin birçok noktası tarihi ve gerçekten bu alanların turizmin değerli birer noktası konusunda iş birliği yapacağız.

*Bütün belediyeyi çalışanlarıyla eğitimden geçireceğiz. Turizm eğitimi alacaklar. Zabıtası, güvenlikçisi herkes kendisini turizm elçisi olarak görecek, turiste davranışıyla, yaklaşımıyla, nezaketiyle, güler yüzüyle. Bu şehirde seferberlik böyle olur.