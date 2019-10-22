İmamoğlu’ndan Haydarpaşa ve Sirkeci açıklaması

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Haydarpaşa ve Sirkeci garlarına ilişkin açıklama yapan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan’a yanıt verdi.

İmamoğlu, ‘İnternet sitesi bile olmayan 10 bin lira sermayeli bir şirketin bu ihaleyi alırken ikinci davet gününden bir gün önce sermayesinde 1 milyondan fazla artış yapması şaibenin bir parçasıdır. Nasıl bir sinyal aldı, böyle bir ihtiyaç hissetti? Vatandaşlarımızın dikkatini bu hususa da çekmek istiyorum. Sayın Bakan bu açıklaması ile bir avuç insanın yanında yer almayı tercih etti’ diye konuştu.

İmamoğlu’nun konuşmasından satır başları:



Bu ülkenin atanmış bakanı olan kişi bunları söyleyemez. Sayın Bakan, bu ihaleyi alan firma size projeyi mi gösterdi? Bakan ‘modern bir kültür sanat alanı’ yapılacağını söylüyor, nereden biliyorsunuz? Nasıl bu kadar emin olabilirsiniz? Bakan İBB’nin bu alandan kat be kat büyük alanları var’ dedi. Sayın Bakan siz İstanbul’u hissedememişsiniz. Türkiye’nin ve İstanbul’un tarihine damga vurmuş iki yerden bahsediyoruz. Siz makamınızda çektiğiniz o fotoğrafla şaibeyi çok daha büyütmüş durumdasınız. Siz İstanbul’a odaklanacağınıza kim olduğu belli olmayan insanlara motive olmanız tarihe çok acı bir damga vuran bir nottur. TCDD’nin itibarını zedelemekmiş, itibarı siz zedelediniz zaten. TCDD’nin en tarihi iki simgesini herhangi birine vermeyi tercih etmeye çalışarak büyük bir zedelemeyi siz yapıyorsunuz. Bizim de vazifemiz büyük bir sorumlulukla size engel olacak. Bu tarihi binalarımızı aslanlar gibi sahip çıkacağız, bu yaptıklarınız yüzünden çok utanacaksınız.

16 milyon insan adına başvurumuzu yaptık, her anını takip edeceğiz, hukuki haklarımızı sonuna kadar arayacağız.Millete şimdiden özür borcunuz var. Ben bu işi üst mercilere taşımadan Bakan Turhan’a bir fırsat daha veriyorum, umarım bu yanlıştan dönersiniz. Bence kendi kabineniz ve partinizde bulunan birçok insan bu sözlerinizden utandı.

NE OLMUŞTU?

TCDD'nin tarihi Haydarpaşa ve Sirkeci Garı'nın depolarını 15 yıllığına kiralamak için açtığı ihaleden İBB elenmiş, ihaleyi Okçular Vakfı'nın eski genel müdürüne ait 2 yıllık Hezarfen Danışmanlık Limited Şirketi almıştı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, hukuk mücadelesi başlattığı Haydarpaşa ve Sirkeci Garı kiralama ihalesi ile ilgili Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanı'na “Sayın Bakan, bakanlık yap. Gelin bu işi düzeltin. Madem bu güne kadar konunun dışında kaldınız, içinde olduğunuzda nasıl oluyor anlayalım. Bunu yapın, memleket bir takım yozlaşmalara karşı da bir düzelme hissetsin. İnsanlar şunu görmesin; kayırmacılıkla, torpille, onun bunun yakını olmakla değil de hakkaniyetle iş yürüyor desin insanlarımız” diye seslenmişti.

Ulaştırma Bakanı Cahit Turhan da konuyla ilgili yaptığı açıklamada; söz konusu şirketin ihaleyi kazanmasını ‘çok doğal’ olarak nitelendirmiş ve İmamoğlu’na sert sözlerle yüklenmişti.