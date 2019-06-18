İmamoğlu’ndan İBB çalışanlarıyla ilgili önemli açıklama!

Millet İttifakı’nın seçilmiş İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, TRT Haber’de katıldığı programda önemli açıklamalarda bulundu. Ekrem İmamoğlu, “Bugün lojistik konusunda en uzmanların görüşlerine başvurulmuyor. Belediyecilik katılımcılıkla kolaylaştırılacak bir alan. Önceliğimiz metroya öncelik vermek, yayayı, bisikleti ve yapacağımız yeşil vadilerle tümüyle entegre bir sistemle İstanbul’u çağdaş bir ulaşım ağına kavuşturmaktır” dedi.

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Seçilmiş İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, “Kim ideolojik bir işten çıkarma yaparsa büyük bir hatadır. Ben AKP’li belediyeden Beylikdüzü’nde belediye devraldım ve yapmadım. İdeolojik kavramlarla hiç kimse, hiçbir belediye başkanı çıkartmamalı, yanlıştır” ifadelerini kullandı

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Bazı işçileri çıkartılması ile ilgili soruya da, “Maaş alıp çalışmayanlar var, il gençlik kollarında olup çalışmadan maaş alıyor, Beylikdüzü’nde oturmuyor bile. Oradaki müdürler AKP döneminden beri orada görev yapıyorlar” diyen Ekrem İmamoğlu, Biz İBB’de çalışan 82 bin insanımıza iş garantisi veriyoruz. Biz şunu da vaadediyoruz, belediyenin önünde birilerinin aleyhine miting de yaptırmayacağız. 82 bin işçime, çalışanıma söylüyorum. Hiçbir çalışanımızı zorla mitinge de götürmeyeceğim” dedi.