İmamoğlu’ndan ihale değerlendirmesi: ‘Bedeli ne olursa olsun orası İstanbul halkının olacak’

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü nedeniyle İBB'nin Fatih'teki Hayvan Aşılama ve Tedavi Ünitesi'ni ziyaret ederek incelemelerde bulundu. İmamoğlu, ziyaretinin ardından basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. İmamoğlu'na TCDD'nin Haydarpaşa ve Sirkeci Gar sahalarındaki depo alanlarını kiralamak üzere açtığı ihalede İBB konsorsiyumu ile birlikte Okçular Vakfı'nın eski genel müdürüne ait şirketin sona kalmasına ilişkin değerlendirmesi soruldu.

İmamoğlu “Sadece teknik bilgi aldım. Basından, internet üzerinden söylediğiniz yorumları okudum. Elbette her tüzel kişiliğin bu ihaleye iştirak etme hakkı var. Ama en başta söylediğim gibi biz bugün ihaleye kabul edildik. İhaleye girdik, ihaleyi almak için elimizden gelen çabayı gösterdik. İkinci aşamaya da 16 milyon insan adına ihaleye gireceğiz pazarlığa dahil olacağız. 16 milyon insan adına da burayı Haydarpaşa olsun Sirkeci olsun her ikisiyle ilgili de kararlılığımızı söyledim. Diğer arkadaşların kararlılığı ne uğruna ne için bilemem. Onu analiz etmek benim işim değil, ihaleye çıkanların işi. O beni ilgilendirmiyor ama İBB bu ilaheye girsin girmesin noktasında açıklamaları yapan TCDD genel müdürünün motivasyonu neydi onu anlamak istiyorum. Bizi neredeyse hafif tehdit ile ‘girmesi yanlıştır, rekabeti bozar' şeklinde tehdit etmesinin motivasyonunu anlayamadım. Bence Ulaştırma Bakanı'nın bunu derhal sorgulaması lazım” yanıtını verdi.

“TÜYOYU KİMDEN ALDI BİLMİYORUM”

İkinci aşamada yarışacakları firmanın bazı itirazları olacağına ilişkin açıklamasının sorulması üzerine de bundan sonraki sürecin takipçisi olacaklarını söyleyen İmamoğlu “Devletin en değerli, kamunun en değerli iki noktasının yine kamunun olması için mücadele veriyoruz. İhaleye 16 milyon insana ait İBB'nin kuruluşları girdi. İhaleyi aldığımız takdirde de İstanbul halkına kültür ve sanat adına hizmet edecek noktalar haline gelecek. Diğeri kendi hukuki anlayışı ile itiraz eder, başka şey yapar o bizi ilgilendirmiyor. Niçin itiraz edeceğini de bilmiyorum. Tüyoyu kimden aldı bilmiyorum. Genel müdürün kendi ifadesinden mi tüyo aldı onu da bilmiyorum. Ama biz İstanbul halkı adına o ihaleye gireceğiz sonuna kadar da almak için mücadelemizi vereceğiz” dedi. Aylık 30 bin TL olarak belirlenen tahmini kira bedeline karşılık diğer firmanın 300 bin TL'lik teklifinin hatırlatılması üzerine de “Günü gelince bakacağız. Ama bedeli ne olursa olsun orası İstanbul halkının olacak” dedi.

HAMİDİYE SU YORUMU: GÜLÜYORUM HALLERİNE

İmamoğlu, bazı kamu kurumlarının İBB iştiraklerinden Hamidiye A.Ş ile anlaşmalarını bitirme kararı almasına ilişkin soru üzerine de şu değerlendirmeyi yaptı: “Gülüyorum bu hallerine, sebebini kendileri açıklasın o benim işim değil. Ama ben her gün Hamidiye su içiyorum çok da iyi geliyor bana. Bu işlere takılan beyinlere şaşıyorum üzülüyorum yapacak bir şey yok. Kime yaranıyorlar bunu yaparak onu anlamış değilim. Bugüne kadar kutsal olan bu güzel suya bugün niye böyle bir bakış açısı var onu hele hiç anlamıyorum. Tam bir komedi filmi. Ama söyleyeyim Hamidiye suyun satışları arttı, daha da artacağa benziyor. Şu an yok satıyor. Ben bunu söyledikten sonra daha da fazla satacağını düşünüyorum.”