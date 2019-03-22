İmamoğlu’ndan iş dünyasına 1 Nisan ziyareti

CHP İstanbul Büyükşehir Belediye başkan adayı Ekrem İmamoğlu, 31 Mart yerel seçim çalışmaları kapsamında, TÜSİAD (Türk Sanayicileri ve İş İnsanlar Derneği) ve TURKONFED (Türk Girişim ve İş Dünyası Konfedarasyonu) üyeleri ile Beyoğlu’nda bir araya geldi. İmamoğlu, basına kapalı gerçekleştirilen toplantıda, iş insanlarına ekonomi, işsizlik ve istihdam konularındaki çözüm projelerini anlattı. Toplantının ardından basın mensuplarının karşısına geçen İmamoğlu, ”Çok verimli bir İstanbul özeti paylaştık. Geleceği konuştuk. İstanbul’u yönettiğimiz esnada, bu kurumlarla nasıl iş birliği yapacağımız konusunda hem vaatlerimizde bulunduk hem de önerilerini aldık. Çok verimli geçti. İş dünyası, bugünün güncel sorunu olan ekonomiyi en derinden hisseden, işsizlik konusundaki tedbirler ve ön görüleri olan çok değerli değerli kurumlar, TÜSİAD ve TURKONFED. Verimli toplantı için, her iki kuruma da çok teşekkür ediyoruz.” diye konuştu.

İmamoğlu, ”Bu toplantının ilk buluşmadan farkı ne oldu?” sorusuna, ”Daha geniş katılımlı oldu. Türkiye’nin farklı yerlerinden de temsilciler vardı. İster istemez, 1 Nisan’da göreve başlamaya en yakın kişinin yönetim anlayışını daha geniş çaplı insanlar merak ediyor. Bu da bizi mutlu ediyor. Herkese fikrimizi ulaştırmak, toplumun farklı kesimlerine yapacaklarımız anlatmak da bizim vazifemiz” yanıtını verdi.

“SİYASETÇİ, GELENİ GİDENİ GÖRMEK İSTER”

İmamoğlu, iş insanlarının ardından Türkiye Hahambaşı İsak Haleva’yı, Beyoğlu’ndaki Hahambaşılığı Vakfı’nda ziyaret etti. İmamoğlu’na, Haleva’yı ziyaretinde CHP İstanbul milletvekili Aykut Erdoğdu da eşlik etti. Haleva, İmamoğlu’nu, ”Gençler yaya gelir.” diyerek kapıda karşıladı. İmamoğlu da ”Siyasetçi, geleni gideni görmek ister” diyerek, kapıyı gören bir noktaya oturdu. İstanbul’un, birçok ülkeden daha kalabalık nüfusa sahip olduğunu belirten Haleva, ”Allah size yardımcı olsun.” diyerek, İmamoğlu’na başarılar diledi. İmamoğlu ve Haşeva, yaklaşık 30 dakika süren ziyaretin ardından kameraların karşısına geçti. İlk sözü alan İmamoğlu, ”İstanbul’un çeşitliliğini, zenginliğini çok önemsiyorum. Her vatandaşımın, her grubun çok mutlu olacağı bir kent vadediyoruz. Vaadimizde en değerli iş birliğini yapacağımız kent sakinlerinin başında da Musevi vatandaşlarımız var. Onlar, bu kentin çok eski sahipleri. Çok değer verdiğimiz bir inanç masasının İBB bünyesinde varlığından bahsettim. Bunu gelir gelmez hayata geçireceğimizi ve farklı inanç gruplarının bu inanç masası sayesinde bir arada bu kentin maneviyatı süresince neler yapılması gerektiği nerede eksiğimiz var, bunları nasıl giderebiliriz noktasında İBB olarak rolümüzün hak ettiği yerde olması hususunda, bu masaya önemli bir misyon yüklediğimizi belirttik. İnşallah, kendilerinin uygun göreceği bir yöneticinin oradaki varlığı, bizi mutlu edecektir diyerek talepte bulunduk şimdiden. Göreve geldiğimiz taktirde sağlıklı iş birliğimiz devam edecektir.” ifadelerini kullanırken Haleva ise, “İki sevgi vardır. Bir Tanrı sevgisi, iki kul sevgisi. Bu iki sevgiyi bütünleştirirsek çok güzel bir İstanbul ve Türkiye olur. İnşallah başarırsınız. ” şeklinde konuştu.

İmamoğlu, Haleva ziyaretinin ardından Üsküdar’a geçti. İmamoğlu, Cuma namazını, yeni inşa edilen ve ibadete açılan Çamlıca Camii’nde kıldı.