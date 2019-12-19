İmamoğlu’ndan ‘Kanal İstanbul’ açıklaması

İmamoğlu’nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

*Marmara Deniz tehlikede, canlılar tehlikede.

*Ben akılı her projeyi en az ortaya koyacak kadar Bu ya kanal ya İstanbul ikileminde çok önemli bir iştir. İstanbullunun hiç bilgi sahibi olmayanların önüne bunu tek tek anlatacağız. Bekleyin Ocak ayının ilk haftası çalıştay yapacağız.

*Ne bu acele ya, ‘kazmayı vuracağız’ ne kazması bu ya. Kanal İstanbul bu basit bir iş değil, oraya kazma vurulmaz.

*Kazma sokma değil bu Kanal İstanbul çocuk oyuncağı değil bu. 16 milyon İstanbullu hukuki hakkını arar.

Bakan Turhan: 'Yakında kazmayı vuracağız' Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, “Kanal İstanbul'un tüm hazırlıkları bitmek üzere, inşallah önümüzdeki yıl, yakında kazmayı vuracağız” demişti.