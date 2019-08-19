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İmamoğlu’ndan kayyum atamalarına sert tepki

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Diyarbakır, Van ve Mardin belediye başkanlarının görevden alınıp yerlerine kayyum atanmasına sert tepki gösterdi.

10:31 -
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İmamoğlu’ndan kayyum atamalarına sert tepki

İmamoğlu Twitter hesabıdan yaptığı açıklamada “31 Mart Yerel Seçimlerinde milletin oylarıyla seçilmiş Diyarbakır, Van ve Mardin Büyükşehir Belediye Başkanlarının görevlerinden alınarak yerlerine kayyum atanması demokrasiyle ve demokratik teamüllerle izah edilemez. Milletin iradesini yok saymak kabul edilemez.” ifadesini kullandı.

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