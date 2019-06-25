İmamoğlu’ndan ‘Mazbata’ açıklaması

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 23 Haziran seçim sonuçlarının ardından Beylikdüzü’nde zafer konuşmasını yapmış ve bir gün boyunca kameralar karşısına çıkmamıştı. Bugün, Maslak’ta bulunan ofisi çıkışında kendisini bekleyen gazetecilerin sorularını yanıtladı.

“UZUN BİR KAHVALTI YAPTIK”

Bir gün boyunca kameralar karşısına çıkmaması sorulan İmamoğlu, pazar gecesi eve geçtiğinde iki oğluyla uzunca sarıldığını ancak kızının uyuduğunu söyledi. İmamoğlu, “Ailemle sabah uzun bir kahvaltı yaptık. Vaktimi evde geçirdim.” diye konuştu.

“MAZBATAYI MUHTEMELEN YARIN ALACAĞIZ”

Mazbatayı ne zaman alacağı da sorulan İmamoğlu, “Muhtemelen yarın alacağız. Şuana kadar bize iletilen bir itiraz, negatif bir şey yok. Sabırsızlıkla görevimizin başına geçmeyi bekliyoruz. 16 milyon insanı ayırmayacağız” ifadelerini kullandı.

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