İmamoğlu’ndan ‘Müzeyyen Teyze’li miting: Ya bu sevgi oldukça siz ne yapabilirsiniz ya!

Seçilmiş İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Bayrampaşa’nın ardından günün ikinci halka buluşmasını Gaziosmanpaşa’da gerçekleştirdi.

Öncesinde ilçenin cadde ve sokaklarında seçim turu atan İmamoğlu, sonra Gaziosmanpaşa Meydanı’nda tarihi ve coşkulu bir kalabalığa konuştu. İmamoğlu’na konuşması sırasında eşi Dilek İmamoğlu da destek verdi.

Meydana sığmayan vatandaşlar, çevredeki evlerin ve iş yerlerinin balkonlarından, çatılarından mitingi izledi. İmamoğlu, konuşma yapacağı seçim otobüsünün üzerine, ”Ekrem Başkan” tezahüratıyla çıktı.

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”KAZANACAĞIMIZI 24 MART’TA BU ALANDAKİ KALABALIKTAN ANLADIM”

Konuşmasına, ”31 Mart’ta seçimi kazandığımı ne zaman anladım biliyor musunuz” sorusuyla başlayan İmamoğlu, yanıtı da kedisi verdi: ”24 Mart, Pazar günü, bu meydanda bu kalabalığı gördüğümde anladım. Bana öyle bir bir moral ve öyle güzel duygular verdiniz ki, dedim, ‘Millet kararını verdi.’ Mitinge yetişemeyince otobüsün yanında kilometrelerce yürüyen Müzeyyen Teyzem’i de hatırladım. Bana dualarıyla, bütün güzellikleriyle eşlik eden o güzel teyzelerime, amcalarıma selam olsun. Ellerinden öpüyorum. Burada daha inançlı, daha güçlü, milletçe, hep birlikte kazanacağımızın işaretini görüyorum. Hep birlikte kazanıp, İstanbul’u hep birlikte yöneteceğiz. O bir avuç insanın bu şehrin nimetlerini paylaşmasına müsaade etmeyeceğiz. Çünkü çocuklarımız, kızlarımız, oğullarımız var. Zihinleri açık olsun. Kızlarımızın, oğullarımızın geleceği aydınlık olsun. Çocuklarımız ve gençlerimiz için çalışacağım. Üniversiteye hazırlanıyorlar. Yarın ve Pazar günü sınava girecekler. Bu sınav her şeyin sonu ya da başlangıcı değil. İnşallah gençlerimizin sınavlara koşturmadığı günler yaşayacağız. Onlar için çok çalışacağım.”

”O KADAR MUTLUYUM Kİ”

İmamoğlu, vatandaşlara konuşma yaptığı sırada, sosyal medyada 4 tansiyonla 4 kilometre seçim otobüsünü takip etmesiyle gündeme gelen Müzeyyen Teyze’nin de miting alanında olduğunu gördü. Müzeyyen Teyze, koruma polislerinin yardımıyla seçim otobüsünün üzerine alındı. İmamoğlu, Müzeyyen Teyze’yi, ”Gel kurban olurum, gel. Senin güzel yüzünü öpeyim, gel” sözleriyle karşıladı. İmamoğlu, konuşmasını bir süre Müzeyyen Teyze’ye sarılarak yaptı. Bu sırada renkli görüntüler oluştu. Bunun üzerine İmamoğlu, duygularını, ”Ya şu güzellik, şu yürekler oldukça, şu mini minnacık çocukların bakışları oldukça, şu güzel hanımefendileri, beyefendilerin duaları oldukça ya siz ne yapabilirsiniz ya. Allah aşkına. Kurban olayım anacığım, bana dua etmeye devam et. Sana kurban olurum” sözleriyle dile getirdi. Müzeyyen Teyze, yine geldiği gibi korumalar eşliğinde otobüsten indirildi. Sözlerine devam eden İmamoğlu, ”O kadar mutlu ve gururluyum ki. Bu Allah’ın bana bir lütfu. İnsanların bu sevgisini, güvenini kazanmak dünyanın en güzel şeyi. Allah’ım beni bu güzel insanlara, bu millete mahcup etme. Ben, hep güzel konuşmak istiyorum. Ya sen git mezarlığa Allah aşkına. (Bir TV kanalının gazi dedesinin mezarında çekim yapmasına atıf yapıyor.) Allah akıl versin. 18 günde yaptıklarım akılların aldı, kimyalarını bozdu. Öyle bir çalışacağım ki, 5 yılda, 1800 günde bunları deli edeceğim, deli. Hepinizin emeğiyle hakkın, hukukun, adaletin, vicdanın yanında olacağız. Hep birlikte yanında olacağız” dedi. (‘Hak, hukuk, adalet’ sloganları.)

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”GİDİN BAKIN, BİRİNDE ALKOL VAR MI?”

Sözlerine ”Nelerle uğraşıyorlar” sorusuyla başlayan İmamoğlu, şunları söyledi: ”İBB’nin 82 bin çalışanına buradan seslenmek istiyorum. Ben, Allah şahit, kimsenin emeğine ne dokunurum ne de dokundurturum. Hiç kimsenin ekmeğine dokunmayacağız. Bu partizan kafa, herkesin ekmeğiyle oynar ama biz oynamayız. Herkes daha mutlu olacak. Oraya buraya sürerek, baskı, mobbing yaparak, kimseyi sıkıntıya sokmayacağız. Son bir şey daha söylemek istiyorum. Neymiş? Ben, şu mübarek günde söyleyeceğim. Tutturdular, İBB’nin sosyal tesislerine komple alkol sokacakmışım. Bak sen? Allah akıl versin. Bu kardeşiniz Beylikdüzü’nde 1 tane vardı. Tam 9 sosyal tesis açtık. Gidin bakın, birinde alkol var mı? Allah akıl versin size ya. Ben, sosyal tesislerde daha ucuz çay, sizlere daha ucuz hizmet üreteceğim. Annelerin, 0-4 yaş arası çocuklarıyla sosyal tesislerden yüzde 40 ucuz faydalanmalarını sağlayacağız. Başka ne yapayım? Ben, bu şehrin insanlarını barıştırmaya geliyorum.”