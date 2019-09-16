İmamoğlu’ndan ‘Neslican’ paylaşımı: ‘Kanser değil, sen güçlüsün’

Twitter hesabından paylaşım yapan Ekrem İmamoğlu, Neslican Tay’ın 7 Temmuz’da kendisiyle ilgili bir rüyasını paylaştığı tweeti alıntıladı ve yanıt verdi.

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Ekrem İmamoğlu şunları kaydetti:

“Neslican, güzel kızım. Daha önce başardın, yine başaracaksın ve biz seninle o müzik dinletisine birlikte gideceğiz söz. Kanser değil, sen güçlüsün. Dualarımız seninle.”

Neslican Tay’ın paylaşımı şöyleydi:

“Dehşete düşmüş bir şekilde uyandım neymiş Emrem İmamoğlu ile beraber müzik dinletisine gidiyormuşum.. Kalbim kaldırmadı. Nasıl uyurum şimdi.”