İmamoğlu’ndan ‘Neslican’ paylaşımı: ‘Kanser değil, sen güçlüsün’

Twitter hesabından paylaşım yapan Ekrem İmamoğlu, Neslican Tay’ın 7 Temmuz’da kendisiyle ilgili bir rüyasını paylaştığı tweeti alıntıladı ve yanıt verdi.
Ekrem İmamoğlu şunları kaydetti:
“Neslican, güzel kızım. Daha önce başardın, yine başaracaksın ve biz seninle o müzik dinletisine birlikte gideceğiz söz. Kanser değil, sen güçlüsün. Dualarımız seninle.”
Neslican Tay’ın paylaşımı şöyleydi:
“Dehşete düşmüş bir şekilde uyandım neymiş Emrem İmamoğlu ile beraber müzik dinletisine gidiyormuşum.. Kalbim kaldırmadı. Nasıl uyurum şimdi.”