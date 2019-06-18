İmamoğlu’ndan siyasete ‘mezuniyet’ molası

Seçilmiş İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, 23 Haziran seçimleri için tüm hızıyla sürdürdüğü çalışmalara, küçük oğlu Semih’in mezuniyet töreni için kısa bir ara verdi.

İmamoğlu, ortaokuldan mezun olan oğlu Semih’in okuduğu Başakşehir’deki özel okulda, eşi Dilek İmamoğlu ve büyük oğlu Mehmet Selim İmamoğlu ile buluştu.

İmamoğlu ailesi, daha sonra birlikte mezuniyet töreninin yapıldığı salona geçti. İmamoğlu ailesi, salona alkışlar eşliğinde girdi.

Dilek İmamoğlu, oğlunun da aralarında bulunduğu mezun öğrencilerin gösterileri sırasında duygusal anlar yaşadı ve bir süre göz yaşı döktü.

Törende bir konuşma yapan 11’nci sınıf öğrencisi İdil Güneş Bayındır’ın sözlerini, ”İnanırsanız her şey çok güzel olacak” şeklinde bitirmesi, salondan büyük alkış aldı.

Törende kısa bir konuşma yapan İmamoğlu, oğlu ve arkadaşlarına başarılar diledi.

İmamoğlu Ailesi, mezuniyet belgesi ve plaketi alan oğulları Semih ile birlikte sahnede poz verdi. İmamoğlu, diğer çocuklarla da ilgilenerek, anı fotoğrafı çektirdi.