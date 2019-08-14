İmamoğlu’ndan sokak canlıları talimatı: “Eylül’de çalıştay, Ekim’de manifesto”

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Sarıyer'deki Kısırkaya Sahipsiz Hayvan Geçici Bakımevi ve Bahçeli Yaşam Alanı'nda incelemelerde bulundu. 700 dönüm arazi üzerine kurulu İBB'ye ait hayvan barınağındaki birimleri gezen İmamoğlu, Veteriner Hizmetleri Müdürü Muhammet Nuri Coşkun'dan tesisle ilgili bilgiler aldı.

“BİLGİ KİRLİLİĞİ ÜZERİNDEN KONUŞULMAMALI”

Sokak canlıları meselesinin önemine dikkat çeken İmamoğlu, “İstanbul'un sokak hayvanları konusunun birkaç dezavantajı var. Hukuki düzenlemeleri var. İnsanların, toplumun bilinçlendirilmesi konusundaki sorunları var. Sahiplendirme konusundaki süreç yönetimi var. Bizim burada çok aktif bir kampanya yönetmemiz lazım. Özellikle sahiplendirme konusunda. Doğal alanların korunması da önemli. Olay, aslında bütüncül bir mesele” dedi. Konunun hassasiyetinden dolayı yaşanan yargısız infazlara dikkat çeken İmamoğlu, “Bu konu, sahada, bilgi kirliliği üzerinden konuşulmamalı. Yani ne yargısız infaz olmalı ne de bir kusur varsa, giderilmeme konusunda kurum olarak bizlerin inat yapmaması lazım” diye konuştu.

“VATANDAŞA HER ZAMAN CEVABIMIZ OLACAK”

Konuyla ilgili Eylül ayı içerisinde çalıştaylar yapılması talimatı veren İmamoğlu, Ekim sonu itibariyle bir manifesto oluşturulması gerektiğini vurguladı. İmamoğlu, “Bir hedef koyarak, Ekim sonunda İstanbulluya, sokak canlıları ile ilgili bir manifesto oluşturmamız lazım. Bence makul bir süre. Bu hedefi koyalım. Ondan sonra, biz bu alanı, barınma yerini, rehabilitasyon noktalarını, ameliyathaneyi ya da işte hayvan hastanesini nasıl değerlendireceğimize, nasıl yapacağımıza hep beraber karar verelim. 39 ilçe işin içinde olacak. Her soruya cevap vermemiz lazım. Vatandaş bilgi sahibi olmayabilir, sorgulayabilir, suçlayabilir ama cevabımız olacak. Yaptığımız işlemi göstereceğiz. Sisteme kavuşturmalıyız. Çünkü müthiş sokak canlısı popülasyonu var. Çok net. Bunu yönetmemiz lazım. Bunu vicdanla yönetmemiz lazım. İnsanların sahiplenmesini sağlayarak yönetmemiz lazım. Kısırlaştırma, kabul edelim etmeyelim, bir metoda dönüştü artık bu şehirde. Başka şansı yok” ifadelerini kullandı.

“AYRANIMIZI İÇECEĞİZ AMA AYRI DÜŞMEYECEĞİZ”

Kısırkaya'dan ayrılan İmamoğlu ve beraberindeki heyet, Gümüşdere'de mola verdi ve köy kahvesinde vatandaşlarla bayramlaştı. İmamoğlu, “Okullarımız yetersiz. Çocuklarımız dedelerinin okuluna gidiyor” şeklinde dert yanan vatandaşlara, “İstanbul'un ihmal edilmiş hatlarını hep beraber gözlemleyeceğiz. Kısırkaya Plajı'na giden yol da iyi durumda değil. Tespitlerimizi yapıp, sistemimizi oturtacağız inşallah” dedi.

Vatandaşlar tarafından ikram edilen ayranı içen İmamoğlu, “Ayranımızı içeceğiz ama ayrı düşmeyeceğiz” diyerek köy kahvesinden ayrıldı. Yapımına 4 yıl önce İBB tarafından başlanan ve henüz bitirilemeyen 1 kilometrelik Kilyos yolunda da incelemelerde bulunan İmamoğlu, “Konuyla ilgili hemen yarın bir rapor istiyorum masamda” diyerek yardımcılarını uyardı.