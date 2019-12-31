İmamoğlu’ndan SÖZCÜ’ye geçmiş olsun ziyareti: Toplum vicdanı bu kararı kabul etmez

SÖZCÜ yönetici ve yazarlarına 3.5 yıla varan hapis cezaları verilmesine, farklı görüşteki her kesimden tepki geldi. Bu adaletsizliğe isyan edenlerden biri de İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'ydu…

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu dün Sözcü Gazetesi'ne destek ziyaretinde bulundu. Genel Yayın Yönetmeni Metin Yılmaz ile görüşen İmamoğlu, verilen kararın toplum vicdanında kabul edilemeyeceğini söyledi. Başkan Ekrem İmamoğlu şöyle konuştu:

SUÇLAMALAR YERSİZ

“Basının özgür ve özgün kalemlerinin iftiraya uğraması sürecin birinci boyutu. İkinci boyutu ise yargının işlememesi. Suçlamalar yersiz ve anlamsızdı. Kararı toplum vicdanı zaten kabul etmedi. Halka sorsak, halk bu karara itibar etmez. Umarım düzelir.”

ADALET ZEDELENDİ

“Bütün dünyada basın özgürlüğü konuşulur ve varsa o ülkelerde huzur konuşulur. Adalet duygusu çok önemli. Ve adalet duygusu zedelendiği zaman gerçekten felakettir. SÖZCÜ sürecini ben öyle takip ediyorum. Basının özgür ve özgün kalemlerinin geçmişten bu güne saygı duyulan isimlerinin uğradığı iftira sürecinin birinci boyutu bu. Ama ikinci boyutu da yargının işlememesi. Bütün aşamalarının zafiyete döndüğü itibarı olmadığı bir süreçle sonuca bağlanması çok üzücü. Suçlamalar yersiz ve anlamsız ama daha da acısı bence suçlanan kişiler de çok garip. Konuyla asla bağdaştıramayacağınız asla yan yana durmayan, birisi kuzey kutbunda diğeri güney kutbunda diyeceğimiz bir eksende ne yazık ki bir suç ortağı oluşturma çabasıyla oluşturulmuş bir süreç.”

Bu hesabın döneceğini söyleyen İmamoğlu, kararı toplum vicdanının zaten kabul etmeyeceğini kaydetti. İmamoğlu, “Halka sorsak, halk buna itibar göstermez. Hukukun aklı başında gerçekten güven duyacağı insanları bu konuda mutlak süreci temizleyecektir. Mahkemenin ayıbıdır. Ama umuyorum ülke her aşamasıyla temizleneceği güzel günlere kavuşsun. SÖZCÜ'de böyle bir mücadele veriyor.”