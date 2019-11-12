İmamoğlu’ndan su zammı eleştirilerine yanıt!

Önceki gün yapılan ‘aralık ayında İstanbul’da suya zam geleceği duyurusu’ eleştirilere neden oldu. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu zam ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Birgün gazetesini ziyareti sırasında açıklamalarda bulunan İmamoğlu, su zammına ilişkin yapılan eleştirilere yanıt verdi.

Ekrem İmamoğlu, “Biz ocak, şubat, mart ayında bir kampanya yürüttük. Suyun da indirimli olması konusunda ortaya bir mekanizma sunduk. Tabii biz 18 günlük süreçte ulaşıma indirim yapınca, ardından da o zamanki mevcut ara yönetim kendilerince indirimli bir süreç tanımladılar. Sistematiği yanlış kuruldu. Onu giderme konusunda talepte bulunduk” dedi.

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“ZAMMI MİNİMUMDA TUTTUK”

İmamoğlu, “Niye? Az kullanan, gelir seviyesi düşük insanlara sağladığımız fayda yüz üzerinden 20 ise, çok kullananlara yüz üzerinden 40 daha fazla indirim sağlamışız. Bu mantıksız bir sisteme oturmuş. İkincisi de, bir zammın kaynağı vardır. Zam yaparken insanlara açıklamak zorundasınız. Nedenini sorarlar. Birincisi vaatlerimizin üzerinden yılbaşından itibaren bir yıl geçmiş olacak, bizim konuştuğumuz zam 2020'nin fiyatları olacak. 2020'nin fiyatlarını açıklarken ister istemez enflasyonu hesap edeceğiz. Bugün İSKİ'nin en büyük maliyeti enerji. Bugün sadece enerjideki zam yüzde 50'lerin üzerinde. Bütün bunları koyduğunuzda, bir matematik yaptığımızda her kurumumuzla alakalı şu anda yüzde 40'ları konuşmamız lazım. Fakat biz, her şeye rağmen minimumda tutarak, tasarrufu büyüterek, lüzumsuz yatırımları engelleyerek bir nevi en minimumda zam oranı açıklamayı düşünüyoruz” ifadelerini kullandı.

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“BEŞ YILLIĞINA İNDİRİM YAPMADIK”

İBB Başkanı son olarak, “Biz beş yıllığına bir indirim yapmadık. Her yıl Türkiye'nin koşullarına göre hareket etmek zorundayız. Zammın da kaynağı bu ülkedeki bütün istatistiklerin karşılığıdır. İçerisinde yakıt, enerji, sebze, meyve her şey var. Keşke hiç zam yapmamaya imkânımız olsa. Çok tüketen kısımla arasındaki indirim iki kat. Daha çok tüketen daha çok indirim alıyor. Şu anda onu düzeltiyoruz” şeklinde konuştu.