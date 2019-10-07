İmamoğlu’ndan Suriyeli mülteciler için uluslararası seferberlik çağrısı

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, “İntercontinental Chapter IC Toplantısı”nda yaptığı konuşmada Suriyeli mülteciler konusunda önemli açıklamalar yaptı. Mülteci konusunun hem İstanbul'un hem de Türkiye'nin sorunu olduğunu belirten İmamoğlu “Ama ıskalanan bir konu var ki, aslında mülteci konusu dünyanın bir sorunu. Sanki bu konu, Türkiye'ye mal edilmiş, Türkiye'nin çözmesi gereken bir konuymuş şeklinde algılanıyor; ama öyle değil. İstanbul, 16 milyonluk bir kent. Son dönemlere kadar sorunlar arasında mülteci sorunu yoktu. Artık gündem ne olursa olsun, deprem de olsa ikinci sıra gündem konusu, mülteci sorunu oluyor. Artık kent hayatını direkt etkiliyor” dedi.

İSTANBUL'DA 1 MİLYON MÜLTECİ VAR

İmamoğlu, mülteciler konusunda şu verileri paylaştı:

“2012'ye kadar 14 bin mülteci nüfusu var, Türkiye'de. 2013'te 225 bine, 2014'te 1,5 milyona, 2016'nın sonuna doğru 2 milyon 800 bine çıkıyor. Şu anda biz, bu nüfusun 4 milyon civarında olduğunu düşünüyoruz. Bunu bir göç gibi düşünmek ya da anlatmak doğru değil. Bir topluluk, belli bir sebepten dolayı yer değiştiriyor. Hem bu insanlar için hem de gittikleri yerde yaşayan insanlar için büyük bir travma bu. İstanbul, göç konusunda deneyimli bir kent; ama bu kadar yoğun bir nüfus hareketi, bu kent ve ülke için bile yorumlaması güç bir konudur. İstanbul'da, 1 milyon civarında mülteci nüfusu var. İstanbul'un yaklaşık yüzde 4'ünü Suriyeli mültecilerin doldurduğu anlamına geliyor. Bir anda, 4-5 yılın içinde oldu bu. Başka ilginç bir veri de Suriyeli insanların yüzde 46'sı, 18 yaş altında. Yaş ortalaması 22,5. Yoğun bir şekilde çocuklardan ve gençlerden bahsediyoruz. Bir savaştan kaynaklı toplu göçün sorunu, bu yüzden dünyanın bir sorunudur. Hep birlikte çözmeliyiz. Aksi taktirde bugün İstanbul'un başına gelen konu, bütün dünya ülkelerinin başına gelebilir.”

İMAMOĞLU'NDAN SEFERBERLİK ÇAĞRISI

Suriye'de yaşanan olayların bir an önce bitmesi ve bu konuda uluslararası bir seferberlikle diplomasi yürütülmesi çağrısı yapan İmamoğlu “İstanbul'un belediye başkanı olarak, dünyanın her yerinde konuyu gündeme getirmeye ve çalışmalar yapmaya devam edeceğim” diye konuştu.

İŞSİZLİĞİN NEDENİ SURİYELİLER Mİ?

Toplantı, İmamoğlu'nun konuşmasının ardında soru-cevap bölümüyle devam etti. İmamoğlu, mültecilerle işsizlik arasında bağlantı olup olmadığı sorusu üzerine de şunları söyledi:

“İşsizlik konusunda bir kısım vatandaşımız, kendi mahallesinde işsizliğin sebebi olarak doğrudan Suriyelileri görüyor. Aynı zamanda toplumsal bir çatışmaya sebep olabiliyor. Bunları da engellemek ve gerçek sebebin o olmadığını anlatma çabası içerisindeyiz. Orada biz bir asimile peşinde değiliz. Biz, bu insanların kendi ülkelerinde varlığı peşindeyiz. İşsizlik oranlarının daha yüksek olduğunu düşünüyoruz. Güncel olarak yaşadığımız bir problemin mülteci konusuyla paralel olmadığı fikrindeyiz biz. Ülkemizdeki son dönemdeki ekonomik daralmanın büyük oranda işsizliğe sebep olduğunu düşünüyoruz. Direkt işsizlikle bağlantılı bir mülteci konusunu yorumlamak elbette mümkün değil; ama dediğiniz gibi güncel bir psikolojik sorun yaşıyoruz. Hatta gerçek rakamlarla da bunun destekleyici bir oran var ama burada, başta söylediğim mülteci sorunuyla ilgili fikirlerimizi hayata geçirirsek, bu insanların tekrar yurtlarına dönmelerini sağlayabilirsek, bu önemli bir kazanımdır. Biz, zaten iş ve istihdam üretme konusunda kabiliyetli bir toprağız aslında. Dünyanın farklı yerlerden insanları belli oranda zaten istihdam ediyoruz. Bu noktada istihdam hareketimizin, kalacak olan Suriyelilere yetecek güçte olduğunu düşünüyoruz. Ama önce ülkemizin ekonomik bir iyileşmeye ihtiyacı var.”