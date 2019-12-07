İmamoğlu’ndan vatandaşa güldüren yanıt

‘Locksmith’ isimli bir sosyal medya kullanıcısı yeğenine ait olduğunu söylediği bir videoyu sosyal medyada paylaştı. Plastik kaydıraktan kayan çocuğun elektriklenen saçlarına dikkat çeken vatandaş İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Başkan Ekrem İmamoğlu’nun hesaplarını da mesajında etiketledi.

Belediye ve İmamoğlu’na “şu parklara bi el atsanız? Bu plastik işi olmuyor. Emin olun hem çocuklar hem de ebeveynler bu çarpılma olayından müzdarip. Biliyorum çok zor birşey ama yiğenim uzaylı gibi dolaşıyor:) Elektrik zamlarına karşı istesek de tasarruf edemiyoruz” diye seslenen vatandaşa İmamoğlu’ndan yanıt gecikmedi.

İmamoğlu vatandaşa “Haklısınız, ben de plastik oyun gruplarına karşıyım. Minik delikanlı da tüm İstanbul'un enerji ihtiyacını karşılayacak potansiyele sahip” diye yanıt verdi.

