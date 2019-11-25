İmamoğlu’ndan yardımcılarına, ‘Gülhane Parkı’ talimatı!

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, kurmaylarıyla birlikte, Sarayburnu sahili ve Gülhane Parkı'nda incelemelerde bulundu. İmamoğlu'nun ilk durağı, İstanbul Belediyesi tarafından Avusturyalı heykeltıraş Heinrich Krippel’e yaptırılan ve 3 Ekim 1926'da dönemin Şehremini Emin Erkul tarafından açılan Sarayburnu sahilindeki Atatürk Anıtı oldu.

“UTANÇ VERİCİ ALANLARINDAN BİRİSİNDEYİZ”

Türkiye’deki ilk Mustafa Kemal Atatürk anıtı olma özelliğine sahip heykel, geçmiş dönemlerde temizlik sorunuyla gündeme geliyordu. İmamoğlu, gazetecilerin bu yöndeki sorusuna, “Artık temizliğinden sorumlu bir ekibimiz var. Temizliğinden ziyade bu güzel ortamın İstanbul halkına yıllardır açılmaması ve bu şekilde, gördüğünüz halde durması acı. Bunu gidereceğiz. Burada güvensiz, düzensiz, hiçbir kullanım fonksiyonu olmayan bir düzende Sarayburnu. İstanbul'un en güzel 3-4 noktasından birindeyiz şu anda. Gelin görün ki böyle bir garip durumda. Tam bir garip. İstanbul'un üzücü, çok utanç verici alanlarından birisindeyiz. Burası çok hızlı bir şekilde, 2020'de, topluma hediye etmemiz gereken alanlardan bir tanesi” yanıtını verdi.

“KURUMSAL HAFIZAYA BAKIYORUZ”

İmamoğlu, “Önceki yönetimin buralarda bir projesi vardı, sahil düzenlemesi, Sarayburnu'ndan Unkapanı'na kadar…” hatırlatmasını ise, “Hafızaya bakıyoruz. Bu işler proje ve kağıt üzerinde duracak işler değil. Tabii ki hafızalara bakıyoruz. Yenilikçi bakış açılarımız da var. Onları birbiri ile ilişkilendirip en doğru kararı vereceğiz. Tarihi dokusuna uygun, tarihi dokusunu koruyan bir şekilde burayı vatandaşımızla buluşturacağız” şeklinde yanıtladı. İmamoğlu, “Trafiği yer altına alma durumu olacak mı” sorusuna ise şu yanıtı verdi:

“Yaya kolaylığı sağlayacağız. Trafiğin yer altına alındığı noktalarda, kör noktalar oluşuyor ve bu çoğu zaman şehirde güvensiz alanlar oluşturuyor. Bu bakış açısıyla, mutlaka buranın Gülhane ile bağlantısını kuracağız. Buna dönük çalışmamız var. Ama yer altına alınması konusunda burada kaygılarımız var ona gerek duymayabiliriz.”

“PARK İÇİNDE BURAYA YAKIŞMAYAN NOKTALAR VAR”

İmamoğlu, Sarayburnu'ndan sonra Gülhane Parkı'na geçerek, incelemelerini devam ettirdi. Park içindeki atıl alanları dolaşan İmamoğlu, yardımcılarına, bölgenin Haziran ayına kadar tam kapasiteyle vatandaşların kullanımına açılması için talimat verdi. İmamoğlu'nun Gülhane Parkı'yla ilgili da gazetecilere Aşık Veysel Anıtı önünde değerlendirmelerde bulundu. İmamoğlu, “Uzun zamandır duran, İstanbul'un o güzel manzarasını seyreden bir terastan bahsediyoruz. Niye durduğunu arkadaşlarım bir daha hafızadan kontrol edecekler. İçinde buraya yakışmayan noktalar var. Hiç kullanılmayan tarihi bir sarnıç var. Bizans döneminden bir sarnıç. Yanı sıra, daha önce etkin kullanılan alanların ne yazık ki böyle atıl bir pozisyonda olduğunu gördük. Tam o alanın göbeğinde plastik bir grubunun olması bir talihsizlik. Tuvaletinin görüntüsünden başka görüntülere kadar, bu tarihi ve kadim alanı, kendisine yakışan bir pozisyona çok hızlı sokabiliriz. Zaten Yaradan vermiş yani. Biz, sadece ufak tefek dokunuşlarla burayı mükemmel bir nokta haline getiririz. Sarayburnu'nu da dahil ederek konuşuyorum. Çevresindeki bozuk yapılaşmalara ve usulsüz kullanımlara da müdahale ederek, ki orası da Haliç'in bir parçası, her noktasını gezerek, dokunarak düzelteceğiz inşallah” şeklinde konuştu.