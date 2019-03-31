İmamoğlu’nun açıklamalarını yine vermiyorlar

CHP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Ekrem İmamoğlu düzenli aralıklarla televizyona çıkarak bir süredir veri girmeyen YSK’ya karşı CHP’nin verilerini halkla paylaşıyor.

İmamoğlu’nun bu yaptığı açıklamaları seçim öncesindeki tutumlarına benzer bir şekilde televizyon kanallarının önemli bir bölümü vermiyor.

CNN Türk ve NTV’de yüz binlerce insanın oyunu alan İmamoğlu yerine televizyon yorumcularının görüşlerine yer verildi.

İYİ Kİ SOZCU.COM.TR VAR

Sozcu.com.tr gün boyunca hangi partiden olursa olsun bütün liderlerin açıklamalarına yer verdi. İmamoğlu’ndan sonra açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da sözlerini naklen okurlarına aktardı.