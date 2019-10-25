İmamoğlu’nun belediye ziyaretleri sürüyor: Son durağı AKP’li Ümraniye oldu…

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu Ümraniye Belediyesi'ni ziyaret etti.

İmamoğlu'na, 7'nci ilçe belediyesi ziyaretinde İBB üst yönetimi tam kadro eşlik etti. Başkan İsmet Yıldırım, ekibiyle birlikte İmamoğlu'nu Ümraniye Belediyesi girişinde karşıladı.

Yıldırım'ın makam odasına geçen ikili, burada bir süre sohbet etti. “Bugün de Ümraniye'deyiz” diyen İmamoğlu, “Belediye Başkanı'mızla beraber Ümraniye'yi konuşacağız. 39 ilçemizi gezeceğiz. 39 ilçemizle beraber buluşup, hepsiyle İstanbul'un bir bölümünün özetini, beklentilerini belediye başkanlarımızdan dinleyerek, önümüzdeki süreci beraber tanımlama çabası içerisindeyiz. Ümraniye Belediye Başkanı'mızdan da hem Ümraniye'nin İBB'den olan beklentilerini, mevcut durumu hem de bundan önce yapılan ya da eksik kalmış, tamamlanamamış ne varsa, onları dinleyeceğiz. Ona göre de tedbirlerimizi oluşturacağız. İstanbul şehrinin her noktasında, entegre ve iş birliği yaparak bir çalışma modelini geliştireceğiz. Kendilerine teşekkür ederim” şeklinde konuştu.

YILDIRIM: “İMAMOĞLU'NA NEZAKETİNDEN DOLAYI TEŞEKKÜR EDİYORUM”

İmamoğlu ve ekibinin ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Yıldırım ise şunları dedi: “Bir gelenek olarak, önceki dönemlerde de bildiğim kadarıyla, ilçe belediyelerini başkanlarımız ziyaret ediyordu. Çok faydalı oluyor gördüğüm kadarıyla. Ben de uzun zaman bürokrattım, katılırdım bzılarına. Bir büyükşehir belediye başkanının, bürokratlarla beraber, ilçe belediyesini ziyaret etmesi, meseleleri yerinde görmesi çok iyi oluyor. Ben, bu yönden sayın Başkan'ımıza ve ekibine çok çok teşekkür ediyorum. Zaten İBB, hakikaten kurumsal bir kimlik. Dünya çapında bir belediye anlayışıyla, ilçe belediyeleriyle birlikte çalıştığı taktirde, İstanbul'umuzdaki sorunlar, çözülemeyecek sorunlar değil. Daha da iyi olur diye düşünüyorum. Ben, bu yüzden de Sayın Başkan'ımızın bu nazik, nezaketli davranışından dolayı kendilerine ayrıca teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar.”

İMAMOĞLU: “SEÇİM BİTTİ, İŞİMİZ İNSANLARA HİZMET”

Makam odasından toplantı salonuna geçen heyete, Yıldırım ve ekibi tarafından sunum yapıldı. Her iki başkan ve beraberlerindeki heyet, sunumun ardından ilçede saha gezilerine çıktı. Heyetin ilk durağı, Ümraniye Millet Bahçesi oldu. Yıldırım, İmamoğlu'na yeşil alanla ilgili bilgiler verdi. Parkta piknik yapan bir grup vatandaş, “Tam sizi anıyorduk, karşımızda gördük. Şaka gibi” diyerek, İmamoğlu ve Yıldırım'ı yemeklerine ortak olmaya davet etti.

Başkanlar, vatandaşlarla sohbet edip, fotoğraf çektirdi. Burada basın mensupları İmamoğlu'na mikrofon uzattı. İmamoğlu, burada yaptığı açıklamada da şöyle konuştu: “Yedinci belediye ziyaretimiz. Çünkü biz, İstanbul'daki tüm belediyelerimizde, İBB ile müşterek ne yapmak gerekiyorsa, yerinde tespitte bulunuyoruz. Başkan'ın ifadeleri, vatandaşların taleplerini birleştirerek İBB ve ilçe belediyeleri arasında ortak çalışma yapıyoruz. Seçim bitti, işimiz insanlara hizmet; hem sevgili Başkan'ın hem bizim. Dolayısıyla bir ortak akılla, masada konuşarak, çözüm bularak çalışacağız. Her gün Ümraniye'yi hisseden kendileri, en iyi onlar yaşıyorlar, en iyi onlar tespit edebiliyorlar. Biz, onların deneyiminden faydalanacağız, Büyükşehir hizmetlerine yön vereceğiz. Onlar bize yön verip, önceliklerini sıralayacak. Ona göre hareket edeceğiz. Bu dayanışma kesinlikle şehre ve şehir insanlarına kazandırır. İnşallah bu böyle devam eder. 39 ilçemizde de hem bu bireysel görüşmeler hem de kurduğumuz 10 bölge masası çalışması, buna sürdürülebilir bir diyalogla, irtibatla hizmet etmiş olacak. Bir iş yürümüyorsa, zamanında toparlanmamışsa hesap soracağı bir mekanizma olacak. Her kurumun birbiriyle böyle bir iletişime ve diyaloga ihtiyacı var.”

VATANDAŞ: “AYLARDIR SİZİNLE FOTOĞRAF ÇEKTİRMEYİ BEKLİYORUM”

Başkanlar, açıklamanın ardından millet bahçesi gezisine İmamoğlu'nun kullandığı, “buggy” diye tabir edilen elektrikli araçla devam etti. Bu sırada bir kadın vatandaşın, “Aylardır sizinle fotoğraf çekilmeyi bekliyorum” diyerek, aracı durdurması ve İmamoğlu ile “selfie” yapması, ilginç anların yaşanmasına neden oldu. Fırsattan istifade eden diğer vatandaşlar da İmamoğlu ve Yıldırım'la fotoğraf çektirdi. Bazı plaza çalışanları da pencereden gördükleri İmamoğlu ile fotoğraf çektirmek için park çıkışında toplandı. İmamoğlu, çalışanların isteklerini tek tek yerine getirdi. İmamoğlu ve Yıldırım, millet bahçesi gezisinin ardından ilçede yapımı devam eden “15 Temmuz Şehitler Meydanı ve Zeminaltı Otopark İnşaatı”nda incelemelerde bulundu. Burada da vatandaşlar, İmamoğlu'na yoğun ilgi gösterdi.