İmamoğlu’nun bütçe açıklamasına Yılmaz Özdil yorumu…

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, canlı yayınlanan İBB Meclis toplantısında, “Temmuz ayında kullanılacak olan Maliye katkı payı İBB'ye, ülke tarihinde ilk defa biz yönetime gelmeden önce ödenmiş. Maliye’den gelen ve Temmuz ayında kullanılması gereken 980 milyon liralık tüm nakit 1 hafta içerisinde kullanılıp bitirilmiş. Vergiler ve maaşlar için de tek bir kuruş bırakılmamış Bizim işbaşına geçtiğimiz Temmuz ayının ödemesi ise yapılamıyor” diyerek İBB’deki feci mali tabloyu gözler önüne sermişti.

SÖZCÜ yazarı usta gazeteci Yılmaz Özdil bu durumla ilgili şu yorumda bulundu;

“Dünyanın en zengin insanı Bill Gates saniyede 250 dolar kazanıyor, bir haftada 870 milyon lira ediyor. İstanbul büyükşehir belediyesinde bir haftada 980 milyon lira buhar olmuş… Bill Gates bile bunların harcamasına yetişemiyor!”