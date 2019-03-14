İmamoğlu’nun konuşmaları arasına Erdoğan’ın canlı yayını girdi

CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu bir televizyon kanalında sorulara yanıt verdi ve ekranlarda vaatlerini sıraladı. İmamoğlu’nun konuk olduğu programa daha önce CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da konuk olmuştu ve Kılıçdaroğlu’nun ‘İstanbul’u alacağız’ iddiası üzerine sunucu Kılıçdaroğlu’na kahkahalara ‘Bugün formundasınız’ yanıtını vermişti. Sunucunun bu yanıtı büyük tepki çekmişti.

Dün akşam programın yayınlandığı saatlerde bir başka tepki çeken olay daha yaşandı. Daha Önce yayın saati belli olan bant yayının arasına Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamaları girdi ve İmamoğlu’nun konuşmaları kesildi. Program sunucusu gelen tepkiler üzerine bir açıklama yaparak “Herkese iyi akşamlar. Yayınımız bant yayındır. Canlı yayın değildir. O yüzden yazdığınız ve eleştirdiğiniz gibi bir anons yapıp ara veriyoruz demem mümkün değil, birazdan kaldığı yerden devam edecektir.” açıklaması yaptı.

İMAMOĞLU’NA ‘MEDYA AMBARGOSU ETİKETLERİ KULLANDINIZ’ SORUSU

Program sunucusu sosyal medyada merak konusu olan bazı soruları İmamoğlu’na yöneltti. Sunucu İmamoğlu’na taraflı bir şekilde ‘Neden sosyal medyada İmamoğlu’na medya ambargosu etiketleri kullandınız’ oldu. İmamoğlu soru karşısında medyada tarafsızlık vurgusu yaparak, “Ne CHP, ne de ben böyle bir şey yapmadım. Kamuoyunun böyle bir inancı varsa, siz kendinize sordunuz mu? Bu kanalda bir şeyler ters mi gidiyor? Ya da yayın politikanızda bir eksiklik var mı? Çünkü biliyorsunuz eşitlik duygusu önemli. Kamuoyu bunu ölçüyor. Muhtemelen böyle bir kaygı hissetmiş olabilirler ama bu bizim ne şahsıma ne de kurumsal olarak partimize yönlendirecek bir suçlama asla olamaz. Biz zaten böyle bir süreci ne destekler ne de yanında yer alırız. Ama kamuoyu böyle bir intiba edinmişse bence sizin de bu soruyu kendinize sormanız lazım” dedi.

İMAMOĞLU: TALEPTE BULUNMAYIZ

Program sunucusu sosyal medyada dillendirilen İmamoğlu’nun kanala çıkma taleplerinin olduğu yönündeki iddialar üzerine “Sizden bana bu programa çıkmak için bir talep gelmiş ve ben sizi reddetmiş değilim, böyle bir şey olmadı” açıklamasını yaptı. İmamoğlu, ise “Biz hiçbir yayınla ilgili talepte bulunmayız. Ben İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayıyım. Benim hiçbir televizyon kanalına böyle bir talebim olmaz. İnsanlar eşitlik ister ama ben sizin bu söyleminizden anladım ki, siz beni yakında ortak bir yayına davet edeceksiniz. Bunu ben eşitlik osun diye söylüyorum. Eşitlikçi bir bakış açınız varsa ve kendinizi bu anlamda rahat hissediyorsanız, demek ki beni de yakın bir zamanda ortak yayına davet edeceksiniz” yanıtını verdi.