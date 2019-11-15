İmamoğlu’nun kreş projesi de hayata geçiyor

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun seçim vaatlerinden olan İstanbul'a 150 kreş projesi için kasım ayı İBB meclis oturumunda iki önemli karar alındı. İki hayırsever, kreş yapımında kullanılmak ve yapılan kreşe “Mehmet Şehabettin Özyazıcı” ismi verilmesi şartı ile İBB'ye 2 milyon 500 bin liralık bağışta bulunmak istedi. Kanun gereği şartlı bağışları kabul etme yetkisi belediye meclisinde olduğu için yardımseverlerin 8 Kasım 2019 tarihli dilekçesi ile İBB Başkanlığı'na yaptığı bağış başvurusu, 14 Kasım 2019’da İBB Meclisi'nde gündeme alındı. Hukuk ve Eğitim Komisyonu tarafından hazırlanan ortak raporda şartlı bağışın kabulü uygun bulundu. Karar oybirliği ile kabul edildi.

KREŞLERİN TEMELİ ATILDI

Temeli atılan kreşlerin imar planları da meclis gündemine geldi. İstanbul genelinde 0-6 yaş arası çocuklara hizmet vermek, okul öncesi eğitim alamayan çocukları akranlarıyla eşitlemek, annelerin de istihdama ve sosyal hayata katılmalarını sağlamak amacıyla artan ve çalışan nüfusun ihtiyacına yönelik İBB bünyesinde yürütülen “Yuvam İstanbul-150 Mahalleye 150 Kreş” projesi kapsamında bazı alanların kamu yararı uyarınca “kreş alanına” alınmasına yönelik plan değişikliği çalışması yapıldı.

İMAR DÜZENLEMESİ YAPILDI

Mülkiyeti İBB, İSKİ ve Beylikdüzü Belediyesi'ne ait olan Pendik Dolayoba Mahallesi'nde 3 bin 864 metrekarelik, Sancaktepe Yenidoğan Mahallesi'nde 300 ve 558 metrekarelik, Esenyurt Çakmaklı Mahallesi’nde 8 bin 377 metrekarelik, Sultanbeyli Gazi Mahallesi’nde 4 bin 475 metrekarelik, Arnavutköy Taşoluk Mahallesi’nde 10 bin 474 metrekarelik, Sultangazi Cebeci Mahallesi’nde 2 bin 270 metrekarelik, Kartal Yukarı Mahallesi’nde 2 bin 460 metrekarelik, Beylikdüzü Kavaklı Mahallesi'nde 3 bin metrekarelik arsaların imarı “kreş” olarak düzenlendi.

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İKİ ALANA DA ŞERH DÜŞÜLDÜ

İmar ve Bayındırlık Komisyonu tarafından hazırlanan raporda teklif edilen plan değişiklikleri uygun görüldü. Sadece iki alan için şerh düşüldü. Küçükçekmece Safra Mahallesi’ndeki bin 800 metrekarelik park alanına yapılacak kreş için önce Park Bahçeler ve Yeşil Alanlar Daire Başkanlığı'ndan görüş alınmasına karar verildi. Avcılar Firüzköy'deki 8 bin metrekarelik parsel de hazineye ait olduğu için Maliye hazinesinden görüş alınması kararlaştırıldı. Karar oybirliği ile kabul edildi.