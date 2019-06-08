İmamoğlu’nun sakinleştirici tavrı o anlarda devreye girdi

CHP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, bayramda memleketi Trabzon’da gitti. İmamoğlu’nun ziyareti memleketi Trabzon ve tüm Karadeniz’de büyük heyecan yarattı. İmamoğlu Giresun ve Ordu’da binlerce kişiye hitap etti ve coşku tüm Karadeniz’e yayıldı, vatandaşlar yollarda İmamoğlu’na sevgi gösterilerinde bulundu.

VALİNİN TALİMATI İLE VIP’E ALINMADI

İmamoğlu’nun Ordu’dan ayrılmasında ise bir VIP skandal yaşandı. CHP adayı beraberinde ailesi ile birlikte Ordu Havalimanı’nda valinin talimatı ile VIP salona alınmadı. Havalimanında CHP milletvekilleriyle emniyet mensupları arasında tartışma yaşandı.

İMAMOĞLU’NUN SAKİNLEŞTİRİCİ USLUBU DEVREDE

O anların görüntülerinde İmamoğlu’nun öne çıkan sakinleştirici uslubunu kullandığı ve kalabalığı yatıştırarak CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Ordu Milletvekili Seyit Torun’u ikna ettiği görülüyor. İmamoğlu bu tavrı ile skandalı daha da büyümeden yatıştırdı.